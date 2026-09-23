川習會 台灣學者：川普為拉抬選情、習近平追求內外穩定

美國總統川普與中國國家主席習近平24日將在華府會晤。學者解析，雙方將聚焦採購、經貿與AI議題，川普需要這場會晤拉抬期中選舉共和黨選情；習近平則欲展現掌握中美關係、穩定內外能力。

中國外交部21日宣布，習近平應川普（Donald Trump）邀請，於23至25日對美國進行國是訪問，兩人並將在華盛頓會晤，這也是美中領導人在5月北京會晤後，今年二度舉行雙邊會談。

政治大學東亞研究所特聘教授王信賢對中央社解析，川習二會議題將觸及採購、經貿與人工智慧（AI），採購尤其關鍵，將檢視5月川習會所談的採購內容兌現狀況（波音飛機、大豆等），不排除川普將要求習近平公布更多的採購與投資；AI也將是討論議題之一。

王信賢表示，川習二會是內政驅動取向的一場會晤，川普試圖透過這場會晤為11月美國期中選舉共和黨選情造勢，同時展現其有掌握全球局勢、美中關係的能力，所以川習也將談到美伊戰爭、俄烏戰爭等區域衝突問題，尤其是伊朗問題。

美國期中選舉結果將是美國後續對中國態度的關鍵。王信賢提到，對於川普來說，其欲透過川習二會成果拉抬共和黨期中選舉表現，倘若與北京商談那麼多採購與投資後，共和黨最後仍是選舉失利，川普對於中國的態度恐將轉為更加強硬。

至於川習二會對於北京的意義，王信賢認為，習近平赴美國是訪問，一方面是接受川普的邀請，另一方面是要展現其掌握中美關係的能力。

王信賢強調，對習近平來說，明年中共21大前，「穩定壓倒一切」，內外都得要「穩」。習近平先前參加金磚峰會、上合組織會議，正是要營造中國與全球南方、周邊國家的穩定關係；對日本則是維持可操作中國內部愛國主義與民族主義的張力。

他指出，台灣議題不是川習二會重點，不過推估中國官媒會後稿還是會點到台灣。目前台灣承壓較大，川普在5月川習會後受訪時提到，「不希望看到有人走向獨立」，這是運用了北京論述，美國對台一批140億美元軍購案延後；不過壓力大概就是這樣了，川習二會對台構成的施壓不會有更多加碼。

成功大學政治學系教授王宏仁對中央社解析，川習二會討論議題延續5月北京會晤談判共識，將檢視中國對美採購情況、貿易委員會和投資委員會運作情形等；再者為AI科技議題，美國期望建立透明化通報機制，促成風險管理，不過這不等於美國願意共享AI發展資源，美中科技將維持高度競爭。

5月川習會後，北京宣布雙邊贊同建構「中美建設性戰略穩定關係」。王宏仁說，習近平尋求中美關係穩定直到川普任期結束，目的在於為習近井在中共21大會議連任鋪路，因為美國在美中競爭中，對中國來說是一個不確定因素，習近平將難以穩定內部情況，這不是其樂見的場景。

關於台灣議題，王宏仁認為，習近平將著重要求「停止武裝台灣」，關切美國對台軍售案；不過北京很清楚難以促成美國停止對台軍售，那麼至少要延緩速度，亦即暫緩對台軍售，另也希望台美高層官員不要接觸，減緩台美友好關係持續深化，這是習近平的目的。

王宏仁表示，台灣議題在川習二會的討論比重不會比5月川習會來得多，不過中國官媒很有可能在第一時間操作台灣議題，呈現美中對於會晤內容對外各說各話情況。（編輯：邱國強）1