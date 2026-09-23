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批習近平殘暴 美議員籲川普施壓談軍事擴張與人權

中央社／ 華盛頓22日綜合外電報導
美國聯邦參院軍事委員會主席韋克爾。路透
美國聯邦參院軍事委員會主席韋克爾。路透

中國國家主席習近平數幾小時後即將抵達美國華府，聯邦參議院軍事委員會主席韋克爾（Roger Wicker）今天敦促總統川普（Donald Trump），針對中國軍事擴張與人權議題向習近平施壓。

政治新聞網站Politico報導，川普排定24日在白宮舉行國宴歡迎習近平夫婦，並在習近平3天訪問期間舉行峰會。韋克爾批評白宮盛宴款待習近平之舉，說習近平是個殘暴、未經民選產生且高壓統治的獨裁者，完全不值得信任。

韋克爾是忠誠的共和黨人，也是川普的堅強後盾，他今天在參議院發言時，將大部分火力對準習近平與中國政策；即便如此，在外界普遍擔憂美國能否堅守印太安全承諾、嚇阻中國犯台之際，他卻意外重砲抨擊川普靠攏北京。

韋克爾敦促川普針對一系列敏感議題向中方施壓，包含據稱對伊朗的支援、軍事擴張以及人權侵害。

他表示：「如果白宮事先徵詢我的意見，我會建議總統不要邀請習近平訪問華府並給予如此隆重的禮遇，畢竟我們與習主席及中共之間，還有太多令人深感疑慮的議題。」

他補充說：「我知道總統傾向與中國領導人討論貿易及人工智慧（AI），這合情合理。」

他說：「或許會有若干進展。然而…對談期間的每一分鐘，我們的三軍統帥都應謹記，這位座上客是一名殘暴、未經民選產生且高壓統治的獨裁者，他企圖支配鄰國，且手上有大批軍火直直瞄準美國。」

習近平的國是訪問引發美國民主、共和兩黨的一致批評。韋克爾評論之前，民主黨聯邦參議員杜賓（Dick Durbin）及共和黨聯邦參議員巴德（TedBudd）對中國領導階層也曾發出類似抨擊。

巴德表示：「川普總統講得很清楚，在他的領導下，考量到美中的經貿現實，美國必須與中國展開接觸。」他說：「但我們也不能忘記，中國也是我們的對手與勁敵。」

習近平 川普 人權

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