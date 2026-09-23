川普明親迎往訪的習近平 參院共和黨籍軍委會主席批接待太盛大

白宮行程顯示，美國總統川普將於美東時間周三下午6時（台北時間周四上午6時），在華府近郊的安德魯斯聯合基地出席迎接中國大陸國家主席習近平的儀式。習近平十多年來首度訪問華府，兩人預定周四會談，貿易和AI競爭將是焦點，白宮晚間並將舉行國宴。

不過，共和黨籍參議院軍事委員會主席維克（Roger Wicker）周二批評，面對美中之間諸多棘手問題，白宮不該如此盛大地接待習近平。他呼籲川普在會談中關注台灣、維吾爾族和其他人權問題，並詢問中國大陸大舉擴軍及支持伊朗的目的。