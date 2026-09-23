快訊

iPhone舊換新多10%快換！實測iPhone 17 Pro Max賣3萬1、買18 Pro只花1萬8

川習會前美拋AI通報機制 知情人士曝：其實就是貝森特與何立峰熱線

富爸爸幫兒還500萬卡債 被稅局盯上還要再繳一筆25.6萬

聽新聞
0:00 / 0:00

川普明親迎往訪的習近平 參院共和黨籍軍委會主席批接待太盛大

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
川普將在安德魯斯聯合基地親迎來訪的習近平，圖於川普21日周一抵達馬里蘭州安德魯斯聯合基地所攝的畫面。美聯社
川普將在安德魯斯聯合基地親迎來訪的習近平，圖於川普21日周一抵達馬里蘭州安德魯斯聯合基地所攝的畫面。美聯社

白宮行程顯示，美國總統川普將於美東時間周三下午6時（台北時間周四上午6時），在華府近郊的安德魯斯聯合基地出席迎接中國大陸國家主席習近平的儀式。習近平十多年來首度訪問華府，兩人預定周四會談，貿易和AI競爭將是焦點，白宮晚間並將舉行國宴。

不過，共和黨籍參議院軍事委員會主席維克（Roger Wicker）周二批評，面對美中之間諸多棘手問題，白宮不該如此盛大地接待習近平。他呼籲川普在會談中關注台灣、維吾爾族和其他人權問題，並詢問中國大陸大舉擴軍及支持伊朗的目的。

習近平 川普 軍委會

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

習近平將訪美 華府獨派僑團擬辦和平抗議遊行

美學者看川習會：預期習將提台灣、川普應挺維護台海現狀

華郵：川習會重排場缺共識 密集會晤已讓美國收斂公開挺台

罕見熱情？梅蘭妮亞1稿喊8次習近平「閣下」

相關新聞

美媒曝習近平訪美要求最高規格禮遇 川普點頭有策略考量

中國大陸國家主席習近平希望即將展開的美國之行以「國是訪問」規格進行，享有最高層級外交禮遇，包括儀隊、21響禮炮，以及在白宮南草坪舉行正式歡迎儀式。華爾街日報22日報導，雙方花了數周才就相關安排達成協議。

川習二會前陸官媒闡釋「建設性戰略穩定」 籲美政策保持連續穩定

川習二會前，中方進一步闡釋「建設性戰略穩定關係」，提出中美應「合作為主、競爭有度、分歧可控、和平可期」，並將中美關係曲折歸因於美方「戰略競爭」思維，要求美方保持對中政策連續性、穩定性並信守承諾。

川習會前卡關！中美投資分歧未解 中國企業團能否隨行仍未定

中國大陸國家主席習近平預計美東時間23日飛抵華府進行國是訪問。南華早報獨家報導，消息人士透露，中美兩國對可能宣布的投資案存在分歧，使預計陪同習近平赴美的中國企業代表團能否成行增添變數，留給這些企業領袖安排行程的時間也愈來愈少。

英相柏南與川普會晤 籲向習近平提黎智英案

英國首相柏南今天稍早在紐約聯合國大會期間與美國總統川普舉行場邊會談。隨行媒體報導，柏南曾向川普提及「黎智英案」，並籲請川...

批習近平殘暴 美議員籲川普施壓談軍事擴張與人權

中國國家主席習近平數幾小時後即將抵達美國華府，聯邦參議院軍事委員會主席韋克爾（Roger Wicker）今天敦促總統川普...

川普明親迎往訪的習近平 參院共和黨籍軍委會主席批接待太盛大

白宮行程顯示，美國總統川普將於美東時間周三下午6時（台北時間周四上午6時），在華府近郊的安德魯斯聯合基地出席迎接中國大陸國家主席習近平的儀式。習近平十多年來首度訪問華府，兩人預定周四會談，貿易和AI競爭將是焦點，白宮晚間並將舉行國宴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。