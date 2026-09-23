川習會將登場 美媒：習近平恐不會率中企代表團同行

今年第二次川習會預計於24日舉行，華爾街日報報導，中國國家主席習近平此次訪美，不太可能率領企業高層代表團同行，使得外界對本次川習會達成重大商業成果的預期有所降溫。

報導引述知情人士表示，先前獲悉習近平訪美行程的產業官員，原本預計中方會組成一個企業高層代表團同行，並預期這些中企高層將出席24日由美國總統川普（Donald Trump）主持的國宴，與美國科技和AI巨頭的高層同桌。

不過，知情人士說，習近平訪美的籌備工作仍在進行中，相關計劃仍可能發生變化。

報導指出，中國企業代表團可能缺席的情況，凸顯出外界對川習二會取得重大商業成果的預期不高。當前地緣政治局勢緊張，限制了中國大型企業赴美國投資的能力，而這通常是外國CEO訪問華府的核心議題。

中國外交部表示無資訊可提供。白宮、美國財政部、商務部以及美國貿易代表辦公室均未回應華爾街日報的置評請求。

香港南華早報今天也報導，美中雙方至今仍未解決在「投資委員會」（Board of Investment）上的分歧，尤其是在中國可能赴美投資的議題上。這也使企業代表團能否成行增添不確定性。

投資委員會是5月川習會的成果之一，但此後相關進展一直陷入停滯。

報導引述消息人士指出，赴華府中國企業的行程安排不周，加上缺乏正式交流機會及事先安排好的會面，同樣增加不確定性。這名消息人士指出，中方認為這有違對等原則，亦即今年5月北京川習會期間為美國企業所作的安排，理應在習近平訪問華府時獲得相應安排。

不過另一名消息人士表示，他仍預期中國代表團會成行，理由是美國企業領袖將出席24日的國宴。

南華早報先前預計，中國企業代表團成員將包括電動車商比亞迪、電池製造商寧德時代及智慧用品製造商小米。