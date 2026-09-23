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川習會前美拋AI通報機制 知情人士曝：其實就是貝森特與何立峰熱線

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國財政部長貝森特與中國大陸國務院副總理何立峰（右）20日在紐約會談前握手。美聯社
美國財政部長貝森特與中國大陸國務院副總理何立峰（右）20日在紐約會談前握手。美聯社

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）與中國大陸國務院副總理何立峰20日會面時，提出一項新的人工智慧（AI）安全「通報機制」。不過，4名知情人士表示，這項提議其實比名稱聽起來簡單得多，就是在兩名官員之間建立直接溝通管道。

Politico 22日獨家報導，知情人士表示，一旦發生涉及國家安全的AI相關事件，這條管道將允許貝森特與何立峰彼此聯絡。一名人士表示：「這個對話機制基本上就是貝森特和何立峰，不是一個由專家組成的正式機構。」另一名人士則說：「如果要用科學、技術術語形容，那就是『胡扯』。」

儘管外界日益擔憂愈來愈強大的AI帶來國家安全風險，但中美兩國仍深陷更廣泛的科技軍備競賽，並在先進晶片管制等議題上存在嚴重分歧。這項「通報機制」也凸顯，在美國總統川普與中國大陸國家主席習近平本周於白宮會面前，雙方在AI合作方面的目標仍相對有限。

白宮被問及此事時，請記者參考貝森特21日接受CNBC節目《Squawk Box》訪問時的談話。貝森特當時形容這項機制是「一條溝通管道、一條事件聯絡管道，讓我們能夠持續保持溝通，尤其是在發生某種事件時」，並表示兩國已正式確立「美中AI對話」，同意大約兩個月後在深圳會面。他說：「我認為，重要的是開始對話。」

至少就目前而言，這項「通報機制」並不是一套讓兩國政府通報或共同因應AI威脅的正式系統。對一直要求美中在AI議題上加強協調的人士而言，這樣的安排顯然令人失望。知情人士表示，中方尚未公開同意這項安排；中方迄今也很少公開談及此事。官媒僅表示，貝森特與何立峰談及AI，但沒有提供具體內容，並指兩人也就經濟與貿易問題進行了「坦誠」討論。

川習會 何立峰 貝森特

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