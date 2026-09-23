川習二會前陸官媒闡釋「建設性戰略穩定」 籲美政策保持連續穩定

川習二會前，中方進一步闡釋「建設性戰略穩定關係」，提出中美應「合作為主、競爭有度、分歧可控、和平可期」，並將中美關係曲折歸因於美方「戰略競爭」思維，要求美方保持對中政策連續性、穩定性並信守承諾。

大陸官媒《人民日報》今天2版刊登署名「鐘聲」評論文章〈相向而行，走好大國正確相處之道——矚望中美元首華盛頓會晤〉。首段提出，大國相處，方向至為關鍵，行動尤須篤實。此次華盛頓會晤，是雙方落實元首共識、推進建設性戰略穩定關係的又一重要契機。

該文強調，建設性戰略穩定，應該是合作為主的積極穩定、競爭有度的良性穩定、分歧可控的常態穩定、和平可期的持久穩定。近年來，中美關係走過的曲折歷程清晰表明，美方抱持錯誤的對華認知，放不下所謂「戰略競爭」執念，是中美關係困難不斷的根本癥結。

文中呼籲，雙方應珍惜當前來之不易的良好勢頭，把準方向、排除干擾。美方尤其需要保持政策的連續性和穩定性，信守承諾，以中美合作的正面預期為雙邊關係和兩國發展注入確定性。

該文點出，國際形勢變亂交織，地緣衝突此起彼伏，全球性挑戰層出不窮，無論是推動全球經濟復甦、解決地區熱點問題，還是完善人工智慧、網路空間、外空等新興領域治理規則，都離不開中美協調合作。

該文稱，大國相處，方向至為關鍵，行動尤須篤實。此次華盛頓會晤，是雙方落實元首共識、推進建設性戰略穩定關係的又一重要契機。希望美方同中方一道，把握大局、相向而行，持續積累互信、深化合作、管控分歧，共同走出一條新時代大國正確相處之道，更好造福兩國、惠及世界。