川習會前卡關！中美投資分歧未解 中國企業團能否隨行仍未定

中國大陸國家主席習近平預計美東時間23日飛抵華府進行國是訪問。南華早報獨家報導，消息人士透露，中美兩國對可能宣布的投資案存在分歧，使預計陪同習近平赴美的中國企業代表團能否成行增添變數，留給這些企業領袖安排行程的時間也愈來愈少。

習近平與美國總統川普5月在北京舉行峰會時達成數項成果，其中一項涉及投資委員會（Board of Investment），但相關進展此後陷入停滯。一名消息人士表示，雙方尚未化解分歧，尤其是在中國可能赴美投資問題上，使企業代表團是否隨行增添不確定性。

南華早報先前報導，中美官員正討論企業領袖是否陪同習近平赴美。這項構想以對等原則為出發點，因為美國企業高層5月曾陪同川普訪中。另一名消息人士仍預期中方會派出企業代表團，理由是輝達執行長黃仁勳、OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）及蘋果董事長庫克（Tim Cook）等美國企業領袖，都將出席24日的白宮國宴。不過，中方是否派出企業代表團仍未定案。

報導指出，中國多家知名企業代表預計將加入代表團，包括電動車製造商比亞迪、電池製造商寧德時代及智慧製造巨頭小米。另一名消息人士表示，相關計畫截至上周仍未敲定，最終也可能不會有中國企業代表團陪同習近平出訪。

習近平2017年赴美並在佛州海湖莊園與川普會面時，沒有中國企業高層陪同。不過，在歐巴馬政府時期的2015年國是訪問中，15名中國知名企業領袖，包括阿里巴巴的馬雲和騰訊控股的馬化騰，都曾陪同習近平先在西雅圖參加高層商業活動，再前往華盛頓。

即使中國企業執行長這次參與，禮賓安排也可能與美方不同。不同於美國企業高層搭乘空軍一號，中國企業領袖更可能另行赴美。2015年便是如此，當時大多數企業領袖早在習近平抵達前數天就已抵達美國。