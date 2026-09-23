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美地震學者遭北京扣押 妻稱川普將促習近平放人
研究北韓核試驗的美籍專家陳友林2024年底遭中國監禁至今，他的妻子今天表示，白宮向她保證，美國總統川普本周會晤中國國家主席習近平時，將當面要求釋放她的丈夫。
路透社報導，54歲的陳友林（Youlin Chen，音譯）出生於中國，2024年11月5日在北京國際機場準備搭機返回波士頓時，遭中國國安人員逮捕，當時他剛結束探親行程，並在2所大學就其研究成果發表演說。他隨後於2025年5月1日被依間諜罪起訴。
陳友林對北韓核試爆地震波的研究，由美國國務院和空軍研究實驗室（Air Force Research Laboratory）資助，並與中國學者合作完成，使用的是公開的中國數據，相關資料也可在網路上查閱。
川普明天將迎來習近平到訪，這將是雙方自今年5月以來第2次會晤。在全球2大強權面臨從貿易、伊朗到台灣等一系列緊張局勢之際，兩國領袖正尋求穩定彼此關係。
陳友林的妻子榮玉芳（Yufang Rong，暫譯）表示，她今天在白宮與美國國務院及國家安全會議（NSC）官員會面時，獲得川普將向習近平要求放人的保證。
陳友林是遭北京當局拘留且獲美方認定為「不當拘留」的2名美國公民之一，美方因而將釋放2人列為優先要務；另一人則是今年6月遭逮捕的美國籍緬甸研究員敏辛（Min Zin，暫譯）。
榮玉芳指出，川普今年5月訪問北京時，曾向習近平提到陳友林一案，但當時並未促成任何實際行動。
一名因事涉敏感要求匿名的美國高階官員表示：「解決美國公民遭不當拘留的問題，向來是總統的最優先要務。」
中國駐美使館未立即回應置評請求；中國外交部今年7月曾表示，中國司法機關依法辦案，「不存在所謂不當拘留的問題」。
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