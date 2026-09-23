英相柏南與川普會晤 籲向習近平提黎智英案

英國首相柏南今天稍早在紐約聯合國大會期間與美國總統川普舉行場邊會談。隨行媒體報導，柏南曾向川普提及「黎智英案」，並籲請川普在24日與中國國家主席習近平會談時，向中方表達關切。

根據英國首相府發布的會談紀要，柏南（Andy Burnham）曾與川普（Donald Trump）討論「英國公民黎智英」相關案件，柏南並重申黎智英應「即刻獲釋」。

習近平23日至25日訪美，預定24日與川普在華府會談。這是繼川普5月訪問中國後，兩人今年內第2次會晤，相隔不到6個月。

「壹傳媒」創辦人黎智英今年2月因為香港「國家安全法」相關罪名，遭香港法院重判20年有期徒刑。黎智英是英國公民，英國政府已定調「黎智英案」為政治迫害案件，但中方迄今未允許英方對黎智英行使領事探視權。

英國政府曾多次重申，在英中官方各式會談期間，英方按例就「黎智英案」向中方表示關切。柏南9月8日首次以首相身分與習近平通話時，曾就「特別重要的領事案件」提出英方關切，其中即涉及黎智英。

黎智英已高齡78歲，在獄中遭遇單獨囚禁、健康惡化、被剝奪社交行為、家人一年僅能探視24小時等惡劣條件。自黎智英於2020年因為被控違反港版國安法、遭逮捕拘禁以來，英方曾數次要求港府和北京當局盡速釋放黎智英。

柏南今天籲請川普，在習近平訪美期間，向中方關切「黎智英案」。了解柏南與川普會晤情況的英國官員向媒體透露，一旦獲釋，黎智英可在英國居住。

柏南與川普今天另觸及中東和烏克蘭局勢，以及貿易、移民、福克蘭群島（Falkland Islands）主權爭議、印度洋查哥斯群島（Chagos Islands）主權移交協議等議題。

在查哥斯群島議題方面，美方主要關切英國將群島主權移交有「親中」疑慮的模里西斯（Mauritius）後，美國能否維持正常使用與英國共用的島上軍事基地。

查哥斯群島現仍為英屬印度洋領土（BIOT）。一旦將群島主權移交模里西斯，英國必須連續99年、每年平均支付模國逾1億英鎊（超過新台幣42億元），以確保基地使用權。

川普今天與柏南共同回應媒體提問時直言，他不支持英國與模里西斯擬定的協議條款，該協議「糟糕透頂」。

川普說，他認為柏南會重新檢視協議內容。柏南點頭稱是。

柏南則在會談期間向川普重申，英方對福克蘭群島的立場不變，英方將「捍衛居民的自決權以及他們保持英國身分的自主決定」。

福克蘭群島為英屬海外領土（BOT）。在2013年登場的公投，多具英國背景的福克蘭群島居民以壓倒性的票數，支持維持群島現有政治地位。

英國19世紀在福克蘭群島確立長期實質管轄，但阿根廷至今未放棄對群島的主權主張，並稱福克蘭群島為馬維納斯群島（Islas Malvinas）。

儘管美國官方立場為承認英國政府對群島的實質控制與治理、並未就群島主權歸屬採取明確立場，川普曾透露，他可能會對此展開檢討。這讓阿根廷方面有理由主張，華府正研擬改變歷來對英國相對有利的立場，情勢有助阿根廷。

根據英國首相府發布的會談紀要，針對福克蘭群島議題，柏南向川普表達，「面對各種威脅，英國將堅守立場」。

今天是柏南7月就任以來，首次與川普舉行實體會晤。整體而言，過程和結果未出現英方極力避免的棘手「意外」。