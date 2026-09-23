美國務院中文發言人稱「對台政策沒變」 但未回應對台軍售議題

川習會即將在美國登場，美國國務院中文發言人賈博（Jakob Lengacher）22日接受美國之音專訪時表示，美國對台政策沒有改變，並持續支持台灣有意義參與國際組織。至於對台軍售等問題，他以川習即將會晤及軍售應由國防部回應為由，未透露更多資訊。

賈博表示，川普和習近平今年已經有一次面對面見面了，也不排除他們今年晚些時候會再次見面。

問及美中關係的競爭與合作關係，賈博引述美國國務卿魯比歐所說，21世紀的走向是由美中關係來決定的，不管是什麼領域都會有影響。他表示，美中關係會影響到各個領域。就在習近平即將來訪華盛頓之際，拭目以待兩國元首會討論什麼話題。

在台灣議題方面，賈博強調，美國還是支持台灣有意義地參與國際組織，包括APEC。他表示，台灣像APEC的其他經濟體成員一樣，都向亞太地區的經濟繁榮發揮作用。

他也重申，美國的對台政策依然沒有改變，45年多以來沒有改變。美國反對任何一方改變現狀，我們關注的是整個地區的和平穩定。

至於美中貿易平衡及近期對台軍售等議題，賈博則未透露更多資訊。他表示，考量川普與習近平即將舉行會晤，不便提前討論兩國領導人可能觸及的議題；對於近期是否暫緩公布對台軍售案，他則表示相關問題應向美國國防部詢問，自己無法評論。