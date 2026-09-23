快訊

血壓慢慢升高…身體正在變老的6個隱形訊號！專家教不用花大錢抗老秘方

亞運桌球／林昀儒、鄭怡靜13分鐘速勝 16強要強碰日本組合

傳蘋果進軍智慧手環！將採無螢幕設計 專攻健康、運動追蹤

聽新聞
0:00 / 0:00

川習華府會前北京劃紅線！中國駐美大使：台灣問題等4紅線不容挑戰

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
中國大陸國家主席習近平5月14日在北京人民大會堂與美國總統川普出席國宴時舉杯致意。美聯社
中國大陸國家主席習近平5月14日在北京人民大會堂與美國總統川普出席國宴時舉杯致意。美聯社

中國大陸駐美大使謝鋒23日在《人民日報》撰文警告，在中國大陸國家主席習近平與美國總統川普本周於華府會面前夕，中國有4條紅線「不容挑戰」，包括「台灣問題、民主人權、道路制度、發展權利」。

路透報導，習近平將訪美與川普舉行峰會，中美雙方都希望穩定因貿易、台灣等爭議而蒙上陰影的雙邊關係。謝鋒在文章中指出，「管控分歧重在誠信」，美方應停止炮製所謂「國家安全」「經濟失衡」「強迫勞動」等名目，對中濫施遏制打壓。

謝鋒進一步表示，分歧並不可怕，中美合作則兩利，對抗則俱傷；元首外交是中美關係的「定盤星」。他寫道：「中國的主權、安全和發展利益不容侵犯，台灣問題、民主人權、道路制度、發展權利四條紅線不容挑戰。中國堅持走和平發展道路，希望美方相向而行，以中美和平共處促進世界和平安寧。」

《人民日報》23日另一篇署名「鐘聲」的評論指出，美方抱持錯誤的對中認知，放不下所謂「戰略競爭」執念，是中美關係近年反覆陷入困難的根本原因。「鐘聲」意為「中國之聲」，是該報用於表達外交政策觀點的筆名。

文章未進一步說明，但稱中美雙方應珍惜當前來之不易的良好勢頭，把準方向、排除干擾。文章補充：「美方尤其需要保持政策的連續性和穩定性，信守承諾，以中美合作的正面預期為雙邊關係和兩國發展注入確定性。」

川習 華府 北京

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

習近平明啟程訪美 人民日報發文籲中美「管控台獨」

趙春山／冷眼看川習會的台灣議題

川習二會將登場 陸外交部：願同美方加強對話，管控分歧

川習二會前 美中同意設AI對話機制、將延長對中關稅休兵

相關新聞

美國務院中文發言人稱「對台政策沒變」 但未回應對台軍售議題

川習會即將在美國登場，美國國務院中文發言人賈博（Jakob Lengacher）22日接受美國之音專訪時表示，美國對台政策沒有改變，並持續支持台灣有意義參與國際組織。至於對台軍售等問題，他以川習即將會晤及軍售應由國防部回應為由，未透露更多資訊。

川習華府會前北京劃紅線！中國駐美大使：台灣問題等4紅線不容挑戰

中國大陸駐美大使謝鋒23日在《人民日報》撰文警告，在中國大陸國家主席習近平與美國總統川普本周於華府會面前夕，中國有4條紅線「不容挑戰」，包括「台灣問題、民主人權、道路制度、發展權利」。

華郵：川習會重排場缺共識 密集會晤已讓美國收斂公開挺台

美國總統川普與中國大陸國家主席習近平即將舉行一場精心安排的峰會，目的是維持兩個超級大國之間脆弱的休戰。華盛頓郵報22日指出，在中東戰事持續、期中選舉前景不樂觀之際，這場為期3天的國是訪問，也讓愈來愈專注於自身政治遺產的川普暫時把焦點轉向儀式與排場。

川習會前美中AI拚輸贏 卻先談風險熱線

美國總統川普與中國大陸國家主席習近平將於24日在華府會談，人工智慧成為雙方新焦點。兩國官員正籌備AI對話，並討論建立通報國安風險的熱線；美方同時持續批評中國企業複製美國AI模型。24日晚間國宴預料還將有OpenAI、Google與輝達等美國科技巨頭高層出席。

英相柏南與川普會晤 籲向習近平提黎智英案

英國首相柏南今天稍早在紐約聯合國大會期間與美國總統川普舉行場邊會談。隨行媒體報導，柏南曾向川普提及「黎智英案」，並籲請川...

川習會前中國大使喊話：美中有分歧不可怕 關鍵在建設性管控

川習會登場前夕，中國駐美大使謝鋒今天在人民日報發表署名文章說，兩國應保持分歧可控的常態穩定，有分歧不可怕，關鍵在於「建設...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。