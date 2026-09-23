川習會前中國大使喊話：美中有分歧不可怕 關鍵在建設性管控

川習會登場前夕，中國駐美大使謝鋒今天在人民日報發表署名文章說，兩國應保持分歧可控的常態穩定，有分歧不可怕，關鍵在於「建設性管控」。他並喊話說，期待在川習二人「掌舵領航下」，兩國共同推動「建設性戰略穩定關係」不斷落地落實。

謝鋒這篇題為「推動中美建設性戰略穩定關係落地落實」的文章說，今年5月中國國家主席習近平與美國總統川普在北京會晤，達成的最重要政治共識就是確定了「中美建設性戰略穩定關係」的新定位，為未來3年乃至更長時間的中美關係提供「戰略指引」。

他說，雙方要落實好兩國元首共識，發揮好政治外交和經貿磋商兩大機制作用，拓展兩軍、執法、衛生、農業、旅遊、科技、人文等各領域交流，不斷「拉長合作清單，壓縮問題清單」。

謝鋒針對美中AI領域競爭說，AI關乎全人類福祉，中美應該比的是怎樣更好地「驅動創新發展、確保安全可控、促進文明互鑒、完善全球治理」，推動AI向上向善、造福人類，不能再設「矽幕」，更不能搞「AI版星際大戰」。

謝鋒說，中美應相互尊重，保持分歧可控的常態穩定。有分歧不可怕，關鍵在於「建設性管控」。但他宣稱，管控分歧重在誠信，談成了就要付諸行動，不能說一套做一套，美方應停止炮製「國家安全」、「經濟失衡」、「強迫勞動」等名目，對中國「濫施遏制打壓」。

謝鋒並聲稱，中美要跨越「修昔底德陷阱」，避免大國政治的悲劇，守住不衝突不對抗的底線。而中國的主權、安全和發展利益不容侵犯，「台灣議題、民主人權、道路制度、發展權利」4條紅線不容挑戰。

他說，元首外交是中美關係的「定盤星」、「指南針」，2026年是中美關係「大年」，中方期待在兩國元首「掌舵領航下」，中美共同推動「建設性戰略穩定關係」不斷落地落實。