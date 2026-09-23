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川習會前美中AI拚輸贏 卻先談風險熱線

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
美國總統川普（左）與大陸國家主席習近平（右）的峰會即將登場，人工智慧是議題之一。路透
美國總統川普（左）與大陸國家主席習近平（右）的峰會即將登場，人工智慧是議題之一。路透

美國總統川普與中國大陸國家主席習近平將於24日在華府會談，人工智慧成為雙方新焦點。兩國官員正籌備AI對話，並討論建立通報國安風險的熱線；美方同時持續批評中國企業複製美國AI模型。24日晚間國宴預料還將有OpenAI、Google與輝達等美國科技巨頭高層出席。

紐約時報報導，美中AI競爭愈激烈，合作空間愈窄。美國愈來愈擔心AI可能協助中國發動網攻、破解軍事密碼，也有人主張進一步限制中國取得美國晶片與其他AI技術。川普卻採取相對寬鬆的路線，反對州政府管制AI，並放寬拜登政府時期的部分對中科技限制。

川普政府今年已核准有限數量的輝達H200晶片輸中。輝達及支持者主張，如果完全禁止中國取得美國晶片，反而可能迫使華為等中國企業更快發展自己的AI晶片。美中貿易休戰也普遍預料將延長，其中包括暫停制裁數千家中國企業。

美國財長貝森特20日與中方官員會談後表示，雙方已討論建立AI國安事件通報制度。他說，重點首先是「開始對話」。美中預計約兩個月後在深圳再次討論AI，議題可能包括失控代理人、非國家行為者利用AI發動網攻，以及生物武器等風險。

一些專家肯定美中增加AI對話的構想。

上海美國商會會長鄭藝（Eric Zheng）說：「我認為兩國業界都感覺到，至少有必要就AI治理展開某種形式的對話。」

不過，許多分析人士認為，這類會談更可能停留在交換定義與原則，而非採取具體行動。美國政府要求本國企業將最先進的AI模型提交政府審查，但對中國企業開發的這類開源AI模型，並沒有提出類似要求。

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）分析師梅塔（Aalok Mehta）表示，美中仍有一些共同點。中國決策者也一直在思考AI安全問題，並考慮加強政府介入，以更深入了解AI實驗室的運作情況。

然而，分析人士認為，雙方短期內較可能先交換定義與原則，而不是談出具約束力的共同規則。美國目前要求企業把最先進AI模型提交政府審查，但對中國企業普遍採用的開源模型沒有相同制度。中國官員也在思考AI安全問題，卻同樣不願接受可能削弱競爭力的限制。

問題在於，雙方彼此缺乏信任。美國指控中國企業透過「蒸餾」取得美國AI技術，並考慮加強半導體出口管制；中國則擔心，美方提出的安全規則其實是要把自身技術優勢固定下來。CSIS資深顧問卡根（Edgard D. Kagan）因此認為，目前很難建立超越象徵意義的機制。美中都開始承認AI可能帶來共同國安風險，但兩國同時又不願為了安全讓自己的競爭力受限，這也將成為川習會最難處理的新課題之一。

川習會 美中 風險

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