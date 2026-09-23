川習會前先卡位！高市與川普閉門會談35分鐘 協調對中政策

中國大陸國家主席習近平23日將抵達華府，進行11年來首次國是訪問。日本首相高市早苗則在前一天與美國總統川普在聯合國大會場邊會面，以展現美日兩國堅實關係。

共同社報導，高市在閉門討論前表示，在川普和她的領導下，美日兩國在人工智慧（AI）、半導體及關鍵礦物等領域的經濟安全合作「一直穩步向前推進」。她並表示，亞洲及其他地區安全環境日益嚴峻，希望透過「再次舉行會談，向全世界展現我們的同盟有多麼穩固」。

川普則稱讚高市「做得非常好」，並表示一直密切關注她的高支持率。他說，日本產業與國家整體表現都很好，「這是非常大的進步，能和她在一起，我感到很榮幸」。川普還稱高市是他的朋友，兩人過去一段時間已非常深入地了解彼此，並表示「她會成為一位很棒的首相」。

日本政府表示，高市與川普再次確認兩國致力於實現北韓完全非核化，並就美國制裁國際刑事法院官員一事進行坦率討論。日方官員則表示，兩人此次會談約35分鐘，目的是就中國問題及雙方共同關切領域協調政策。兩人討論「包括經濟安全在內、與中國有關的各種議題」，並同意進一步強化日美同盟的嚇阻力與應對能力。

共同社指出，貿易與AI預料將成為24日白宮川習會的主要議題。日方官員會前曾表示，高市預料將藉這次會談與川普討論中國的出口管制，以及日本願意與美國加強新興科技合作。