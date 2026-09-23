川習二會在即 陸學者：4個月來 川普政府處理台灣問題較謹慎

大陸國家主席習近平與美國總統川普本周將在華府再次會面時，這也是今年在北京兩人見面後的「川習二會」。大陸復旦大學國際問題研究院院長、美國研究中心主任吳心伯向陸媒分析，此訪具有「承上啟下」意義。吳心伯並指，從5月川習北京會晤到9月中方訪美，「過去幾個月川普政府在處理台灣問題上總體比較謹慎。」

吳心伯向陸媒《澎湃新聞》表示，習近平在北京會談時已經明確告訴川普，如果台灣問題處理不好，就可能衝擊中美關係的穩定。4個月過去，中方提倡「建設性戰略穩定」，一方面要擴大合作，另一方面也要管控競爭和分歧。「過去幾個月，中美在經貿、執法等領域的合作取得了一定進展，而台灣問題這一主要分歧點也得到了較好的管控。」

吳指出，在「建設性戰略穩定」框架下，美方在中方最關切的台灣問題核心利益上，採取了比此前更加謹慎的處理方式，從而維護中美關係的總體穩定。

至於雙方經貿博弈，吳認為，從去年到今年，中美經貿博弈基本可以概括為＂tit for tat＂（以牙還牙）。他認為，中美經貿正形成新模式——即如果美方採取針對中方的措施，中方一定會作出回應，「回應力度可能不會弱於你的行動」，另外，如果要透過談判達成交易，美方獲得一份利益，也必須向中方提供相應的利益，互惠互利，不能期待單方面從中方獲利。

在人工智慧領域，吳指，美方打壓中國大陸、試圖放慢大陸的發展步伐以保持領先優勢，這一點不會改變。但美方也意識到，AI技術的快速發展，帶來許多現實的和潛在的風險，僅靠美國無法應對，有必要與中方開展合作，即「競爭歸競爭」，但不影響雙方在應對AI風險方面開展合作。

對於9月底雙方在美會面，吳心伯稱，此次訪問在今年的中美關係發展中發揮「承上啟下」的作用。「承上」是承接5月北京會晤，雙方達成建構「建設性戰略穩定關係」的願景。接下來11、12月還有2次元首外交的機會，中美可以繼續通過元首之間的互動，推動兩國關係穩中有進。

吳心伯還強調，陸方應對美國對華政策思路非常清晰，「首先，要把利害關係同美方講清楚，及時提醒警告、明確表明立場，讓美方充分認識到問題的敏感性以及可能產生的後果；其次，如果美方仍然採取損害中方利益的行動，中方就必須堅決回擊，不能讓任何一方認為可以從中方『占便宜』。只有讓美方切實感受到相關行為所帶來的成本和代價，對方才會汲取教訓，並更加認真地對待中方的立場和警告。」