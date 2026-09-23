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習近平將訪美 民團與民運人士集會表訴求

中央社／ 華盛頓22日專電

中國國家主席習近平明天訪問美國，華府主要幹道維安顯著提升。民間團體與民運人士計劃在多處發起示威集會，台僑團體也號召社群參與，表達台灣的訴求。

中國國家主席習近平將於23至25日對美進行國是訪問，西藏、維族、法輪功、香港與台僑，及中國在美民運人士、人權組織等團體與個人，計劃在習訪美期間發起示威集會。

習近平及夫人彭麗媛預計美東時間23日下午抵達華盛頓近郊安德魯聯合基地（Joint Base Andrews），24日除了接待儀式、元首峰會及官員會議外，美國第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）也將接待彭麗媛參觀亞洲藝術博物館（National Museum of Asian Art）。

美中第一家庭夫婦25日上午將到訪美國國家檔案局（National Archives），今年為美國250年國慶，美方將介紹美國建國歷史及雙方關係發展。

中國訪團在華府的活動集中在白宮與國會山莊之間的賓夕法尼亞大道，及國家廣場（National Mall）區域的博物館，特勤人員與華府警力明顯提升維安。

賓夕法尼亞大道往白宮方向21日起已架起圍欄，示威團體計劃在活動場館附近發起集會，部分團體將遊行至白宮附近，抗議習近平及中共獨裁專制，壓制人民自由。

台僑團體將表達台灣不是中國的一部分、停止打壓台灣國際參與及台灣未來由台灣人民決定等訴求。

習近平 訪美 彭麗媛

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