習近平訪美前 民主黨議員籲川普與台灣同一陣線

美國民主黨資深聯邦參議員在中國國家主席習近平訪美前一日發表聲明，呼籲總統川普與台灣站在同一陣線，避免中國否定美國對防衛台灣的支持。不能讓習近平離開華府時比抵達時更強大。

美國聯邦參議院外交委員會民主黨首席議員夏亨（Jeanne Shaheen）、國防撥款委員會民主黨首席議員坤斯（Jeanne Shaheen）、撥款委員會民主黨籍副主席莫瑞（Patty Murray）、軍事委員會民主黨首席議員利德（Jack Reed）、情報特別委員會民主黨籍副主席華納（Mark Warner）、銀行、住房暨城市事務委員會民主黨首席議員華倫（Elizabeth Warren）、銀行、住房暨城市事務委員會旗下國安、國貿暨金融小組首席議員安迪．金（Andy Kim）等，21日發表公開聲明。

聲明寫道，中華人民共和國前所未有的對美國安全與繁榮帶來更大威脅。根據公開報導，中國機構向伊朗當局及恐怖分子代理人，提供美軍的衛星圖像、技術與戰地情資，造成人員死亡。

中國還利用美國政府晶片及生產設備出口管制不足，加速推動主導全球人工智慧，與此同時，總統川普（Donald Trump）在國內解除必要AI管制，減少關鍵研究與人員訓練的投資。

民主黨參議員指出，中國軍隊持續對美國重要民主夥伴台灣施壓，川普卻自（對台）長期安全承諾上倒退。北京也是俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）發起殘酷烏克蘭戰爭的生命線，提供莫斯科需要的技術及石油收入，以製造攻擊烏克蘭城市的精準飛彈與無人機。

當美國民眾面臨石油、食物、住房等漲價，川普卻以紅毯迎接習近平，閉門晚宴邀請億萬富豪友人出席，屆時達成的協議將威脅美國工作機會與國家安全。習近平獲得隆重款待，川普卻用貿易戰威脅加拿大等盟邦。這不是領導，美國民眾需要更好的。

聲明建議，川普必須改變方向，終止中國取得先進晶片與生產設備的管道，中國以此建構危險的AI系統。與台灣同一陣線，避免中國否定美國支持防衛台灣。對習施壓，停止支援烏克蘭戰事。最後，一定要就向伊朗提供資源導致美國士兵死亡，對抗習近平。

聲明最後強調，不能讓習近平離開華府時，比抵達時更強大。這不是外交，而是示弱。