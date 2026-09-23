快訊

今年中秋「土星伴月」 命理師點名3類人：別急著交出感情成績單

聽新聞
0:00 / 0:00

川普為習近平舉辦國宴 輝瑞執行長博爾拉將出席

中央社／ 紐約22日綜合外電報導

知情人士今天透露，美國總統川普24日將在白宮為中國國家主席習近平舉辦國宴，輝瑞大藥廠（Pfizer Inc.）執行長博爾拉計劃出席，與眾多企業巨頭齊聚一堂。

路透社報導，川普本週將在白宮迎接習近平，這將是川習兩人今年的第2度會晤。面對貿易、台灣與伊朗等議題，以及全球對人工智慧（AI）的擔憂，這兩位領袖尋求讓承受壓力的雙邊關係維持穩定。

博爾拉（Albert Bourla）將與美國商界與科技界的一些頂尖人士共聚一室，預計將出席的賓客包括亞馬遜（Amazon）執行長貝佐斯（Jeff Bezos）、Alphabet執行長皮查伊（Sundar Pichai）、OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）、蘋果（Apple）執行長庫克（TimCook）、特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）、輝達執行長黃仁勳與戴爾科技（Dell Technologies）執行長戴爾（Michael Dell）。

摩根大通集團（JPMorgan Chase）執行長戴蒙（Jamie Dimon）與花旗集團（Citigroup）執行長佛瑞塞（Jane Fraser）也預計將出席。

知情人士今天告訴路透社，Meta創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）也計劃出席即將登場的國宴。

習近平 川普 輝瑞

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

川習二會3天行程曝光！川普大陣仗迎習近平夫婦 軍禮、國宴輪番登場

白宮設國宴迎習近平 微軟CEO也會出席 黃仁勳奧特曼都是座上賓

川習會商業成果 陸企團可能缺席

美學者看川習會：預期習將提台灣、川普應挺維護台海現狀

相關新聞

傳恐向川普重提817公報 習近平將施壓對台軍售

路透廿二日報導，知情人士表示，中國大陸國家主席習近平本周訪美期間，預料將向美國總統川普施壓，要求依一九八二年美中簽署的「八一七公報」停止對台軍售，並可能在美國國家檔案局提出這項要求。

川習會前／政治現實落差 習近平占盡優勢

中國大陸國家主席習近平與美國總統川普本周在華府會面時，兩人所處的政治環境截然不同。川普受到十一月期中選舉與美伊戰爭制約；習近平則準備打破慣例再掌權五年。紐約時報廿二日指出，這種政治現實落差，讓習近平占有優勢。

川習會前 美日韓外長重申維護台海和平穩定

川習二會在即，外界關注台灣問題將成雙方會面的焦點，美日韓三國外長在川習會前發表聯合聲明力挺台灣，重申維護台海和平穩定、反對片面改變現狀，並支持台灣有意義參與國際組織。總統府昨（22）日表達歡迎與感謝。

紐時分析美中領導人政治環境 川普有兩個顧慮、習近平操作空間大

中國大陸國家主席習近平與美國總統川普本周將在華府會面。《紐約時報》22日分析，兩人面臨的政治環境不同：川普受到11月期中選舉及美伊戰爭牽制，習近平則準備延續執政，政策操作空間相對較大。

習近平傳將促停止對台軍售案 訪美期間可能援引「817公報」逼川普不交付武器

川習二會即將登場，台灣問題與美國對台軍售料成雙方交鋒焦點。路透引述知情人士報導，大陸國家主席習近平訪美期間，可能要求美國依1982年「817公報」停止對台軍售及交付台灣已採購武器，並可能在參訪美國國家檔案館時提出相關主張。

陸學者：美對台軍售 將愈來愈難

華府川習二會廿四日將登場，如何影響美國對台軍售受矚目。大陸學者預料，美國仍會對台軍售，但將推遲至今年底中美元首四次會晤告一段落後分批進行。不過美國將「愈來愈難」對台軍售，因為中方「會有更多手段來制約」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。