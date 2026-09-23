聽新聞
0:00 / 0:00
川習會前 抗議人士華府懸掛反中國政府標語
在中國國家主席習近平抵華府與美國總統川普會晤前，今天已有抗議人士攀上華府賓夕法尼亞大道的路燈桿懸掛抗議中國政府標語。預計本週將有數以千計抗議人士在美國首都集結。
美聯社報導，在美中經濟和科技競爭持續升溫之際，川普本週將在華府接待習近平。儘管兩國領袖都希望穩定脆弱的雙邊關係，但是外界不預期會達成重大協議。儘管如此，考量到美中分歧和缺乏互信，這場高峰會本身即具有特殊意義。
今天清晨，一名學生運動人士雨中在距離美國國會大廈4個街區之遙的賓夕法尼亞大道（PennsylvaniaAvenue）攀上一根路燈桿，懸掛抗議中國政府的標語。
活動主辦單位表示，此一行動是為了在習近平於明天抵達華府之前，向其表示「不受歡迎」。
其中一個布條寫著：「獨裁者習近平，你的帝國將會覆滅，西藏自由。」另一則標語寫著：「獨裁者習近平：你不受歡迎。」
該名抗議人士隨後遭到警方帶走。
預計本週將有數以千計抗議人士在華府集結，針對北京在西藏、新疆少數民族地區和香港的政策與作為，以及侵犯人權行徑進行抗議。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。