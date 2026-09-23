川習會商業成果 陸企團可能缺席

華爾街日報報導，知情人士表示，中國大陸國家主席習近平本周訪問華府並與川普總統會面時，不太可能攜同企業高層代表團隨行，這降低了外界對本次川習會達成重大商業交易的預期。

知情人士透露，部分獲悉習近平訪美行程的產業官員，原預計中方會組建一個由頂級企業高層組成的代表團隨同習近平出訪。他們原先預期，這些大陸企業高層將在廿四日參加由川普主持的國宴，與來自科技和人工智慧（ＡＩ）領域的美國頂尖企業主管同台。

不過，知情人士說，習近平訪美的準備工作仍在進行中，計畫仍有可能改變。

大陸企業代表團極可能缺席，凸顯外界對美中領袖會晤能取得重大商業成果的期待不高。政治緊張局勢限制大陸企業投資美國的能力，這通常是外國企業主管訪問華府的核心議題。

大陸駐美大使館以及白宮、財政部、商務部均未回應置評請求。

近年來，兩國關係受到美國對大陸商品加徵關稅、美國晶片出口管制，以及大陸管制稀土出口等問題拉扯。

為了穩定雙邊關係，川普與習近平二○二五年十月在南韓會面，雙方當時就關稅和稀土貿易達成休戰協議。川普隨後於今年五月訪問北京，兩國領袖同意成立雙邊貿易與投資委員會。當時，包括特斯拉的馬斯克和輝達執行長黃仁勳等美國企業高層，均隨同川普出訪。