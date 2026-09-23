聽新聞
0:00 / 0:00

川習會商業成果 陸企團可能缺席

聯合報／ 國際中心／綜合報導

華爾街日報報導，知情人士表示，中國大陸國家主席習近平本周訪問華府並與川普總統會面時，不太可能攜同企業高層代表團隨行，這降低了外界對本次川習會達成重大商業交易的預期。

知情人士透露，部分獲悉習近平訪美行程的產業官員，原預計中方會組建一個由頂級企業高層組成的代表團隨同習近平出訪。他們原先預期，這些大陸企業高層將在廿四日參加由川普主持的國宴，與來自科技和人工智慧（ＡＩ）領域的美國頂尖企業主管同台。

不過，知情人士說，習近平訪美的準備工作仍在進行中，計畫仍有可能改變。

大陸企業代表團極可能缺席，凸顯外界對美中領袖會晤能取得重大商業成果的期待不高。政治緊張局勢限制大陸企業投資美國的能力，這通常是外國企業主管訪問華府的核心議題。

大陸駐美大使館以及白宮、財政部、商務部均未回應置評請求。

近年來，兩國關係受到美國對大陸商品加徵關稅、美國晶片出口管制，以及大陸管制稀土出口等問題拉扯。

為了穩定雙邊關係，川普與習近平二○二五年十月在南韓會面，雙方當時就關稅和稀土貿易達成休戰協議。川普隨後於今年五月訪問北京，兩國領袖同意成立雙邊貿易與投資委員會。當時，包括特斯拉的馬斯克和輝達執行長黃仁勳等美國企業高層，均隨同川普出訪。

陸企 習近平 川習會

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

元首峰會習占據有利位置 川普備受牽制

24日川習二會 美中將設AI對話機制

彭博：川習二會挑戰更大 專家預期最大成果可能只是雙方關係本身

川習二會 美中關係難有大突破

相關新聞

傳恐向川普重提817公報 習近平將施壓對台軍售

路透廿二日報導，知情人士表示，中國大陸國家主席習近平本周訪美期間，預料將向美國總統川普施壓，要求依一九八二年美中簽署的「八一七公報」停止對台軍售，並可能在美國國家檔案局提出這項要求。

川習會前／政治現實落差 習近平占盡優勢

中國大陸國家主席習近平與美國總統川普本周在華府會面時，兩人所處的政治環境截然不同。川普受到十一月期中選舉與美伊戰爭制約；習近平則準備打破慣例再掌權五年。紐約時報廿二日指出，這種政治現實落差，讓習近平占有優勢。

陸學者：美對台軍售 將愈來愈難

華府川習二會廿四日將登場，如何影響美國對台軍售受矚目。大陸學者預料，美國仍會對台軍售，但將推遲至今年底中美元首四次會晤告一段落後分批進行。不過美國將「愈來愈難」對台軍售，因為中方「會有更多手段來制約」。

817公報新聞 前外交官：放話測美底線

外媒引述知情人士說法指出，中國大陸國家主席習近平本周訪美期間，預料將向美國總統川普施壓，要求依一九八二年美中簽署的「八一七公報」停止對台軍售。熟悉美中台事務的前資深外交官員表示，相關報導更像是放話測風向，以及了解美國底線。

美中科技角力 兩國小動作不斷

中國大陸國家主席習近平與夫人彭麗媛將赴美進行國是訪問。紐約時報指出，美中一年前在南韓達成貿易休戰後，雙方雖避免關係再度失控，檯面下卻始終「小動作不斷」，不斷試探彼此能容忍到什麼程度。路透指出，雙方都希望維持這段休戰，但稀土、科技限制、台灣及伊朗等議題仍可能成為摩擦點。

川習會商業成果 陸企團可能缺席

華爾街日報報導，知情人士表示，中國大陸國家主席習近平本周訪問華府並與川普總統會面時，不太可能攜同企業高層代表團隨行，這降低了外界對本次川習會達成重大商業交易的預期。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。