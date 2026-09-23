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美中科技角力 兩國小動作不斷

聯合報／ 編譯張佑生周辰陽／綜合報導

中國大陸國家主席習近平與夫人彭麗媛將赴美進行國是訪問。紐約時報指出，美中一年前在南韓達成貿易休戰後，雙方雖避免關係再度失控，檯面下卻始終「小動作不斷」，不斷試探彼此能容忍到什麼程度。路透指出，雙方都希望維持這段休戰，但稀土、科技限制、台灣及伊朗等議題仍可能成為摩擦點。

美國持續加碼限制中國科技，華府近月把更多中國企業列入軍方及強迫勞動相關黑名單，北京則反制，制裁七家協助企業查核供應鏈、追蹤新疆棉花來源的美國公司。

美國財長貝森特曾把美中關係比喻成一場水球比賽，兩國領袖在水面上把球傳來傳去，「但在水面下，中國可沒少出招；必要時，我們也會反擊。」中國官媒中國日報則稱這個比喻幾乎完全顛倒事實。

華爾街日報廿二日報導，美台關係有所深化。台灣開始承認長期未公開的美軍在台訓練活動，美國官員也公開提及與台灣海巡單位的合作，向北京發出雙方關係依然穩固的訊號。但布魯金斯研究所最近一項民調發現，台灣選民只有百分之廿四認為美國是值得信賴的盟友。台灣愈來愈多人擔心，美國總統川普可能願意犧牲對台支持，換取改善與北京的關係。

陸委會主委邱垂正表示，北京將川普第二任期視為讓台灣輿論倒向中國的「難得機會之窗」。邱垂正說：「他們認為，川普是否會履行美國承諾難以預測，讓習近平有更多操作空間」。

兩國 科技 習近平

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