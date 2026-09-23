817公報新聞 前外交官：放話測美底線

外媒引述知情人士說法指出，中國大陸國家主席習近平本周訪美期間，預料將向美國總統川普施壓，要求依一九八二年美中簽署的「八一七公報」停止對台軍售。熟悉美中台事務的前資深外交官員表示，相關報導更像是放話測風向，以及了解美國底線。

政治大學國際關係中心兼任研究員嚴震生表示，這趟是習近平訪問華府，理當客隨主便，要提出落實八一七公報的要求，很不恰當，現在也不是時候。

嚴震生說，他認爲相關報導可信度有限，實際上，美國總統川普五月訪陸時做出了若干的妥協，包含姿態非常低調，也跟北京談到有關對台軍售的議題；習近平如果在訪美時喧賓奪主，提出落實八一七公報的要求，可能會激起美國共和黨的反中聲浪，得不償失；更何況，在八一七公報的法律位階之上，還有要求美國要對台出售防衛性武器的台灣關係法。

東海大學政治系教授邱師儀表示，在五月川習會前，就有一批籌備中、價值一四○億美元的軍售案至今未批准，顯然習近平從中看到川普態度鬆動的可能性，意欲加壓。

邱師儀指出，要問的是，當習近平對川普談到八一七公報，是不是有幕僚能提醒川普「這不是一場單純的政治秀，而是攸關美國在印太地區和第一島鏈的基本利益，也就是台灣」；也可以問，中國拿什麼東西才足夠交換川普說這個話，是稀土、電池材料還是伊朗問題。

邱師儀指出，如果川普真的這麼說，對台灣的傷害無以復加，賴政府要早做危機處理。

淡江大學國際事務與戰略研究所兼任副教授黃介正表示，對於三項聯合公報的文字詮釋，美國過去四十年來都是依自身利益詮釋；八一七公報中說的是，美國以中國和平解決兩岸分歧，作為是否執行逐次遞減對台軍售以至最終解決的前提條件，而習近平的和統方針與圍台軍事脅迫，確實存在爭議。

此外，黃介正表示，川普即使屈從習近平的要求，可能僅在其任內有效，多數國會議員將不贊同，必有爭議。