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川習會前／政治現實落差 習近平占盡優勢

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導
中國大陸國家主席習近平（右）與美國總統川普（左）即將在華府會面，兩人面臨的處境截然不同。圖為今年五月川習在北京合影。美聯社
中國大陸國家主席習近平（右）與美國總統川普（左）即將在華府會面，兩人面臨的處境截然不同。圖為今年五月川習在北京合影。美聯社

中國大陸國家主席習近平與美國總統川普本周在華府會面時，兩人所處的政治環境截然不同。川普受到十一月期中選舉與美伊戰爭制約；習近平則準備打破慣例再掌權五年。紐約時報廿二日指出，這種政治現實落差，讓習近平占有優勢。

習近平九年多前首次在海湖莊園與川普見面，當時習一邊吃著川普形容為「最漂亮的巧克力蛋糕」，一邊得知美國對敘利亞發動飛彈攻擊。此後，他有很長時間觀察川普這名主要地緣政治對手；川普第一任期初期，習近平態度相對配合，但到了二○二五年，兩國互動態勢出現逆轉。

面對川普的「解放日」關稅，習近平是唯一拒絕退讓的領導人，接連以高額關稅還擊，之後又打出王牌，限縮中國關鍵礦物稀土出口。這些礦物是全球現代科技產業不可或缺的原料，川普政府被逼入牆角後要求休戰。這讓中方多年布局獲得回報，北京不僅承受住美國壓力，還扭轉局勢迫使美方退讓。

專家表示，北京因此底氣更足，也更自認與華盛頓平起平坐。戰略暨國際研究中心研究員甘思德表示，川普政府原以為可以運用大規模單邊壓力迫使中國讓步，結果恰恰相反。甘思德說：「我認為現在是習近平的世界，我們所有人都生活在其中。」

在這種局面下，貿易戰若再度爆發，將在期中選舉前衝擊美國消費者，川普承受不起這種風險。中國經濟也因房地產危機、青年高失業率及生產過剩而低迷，解放軍高層更因習近平打擊貪腐行動遭大幅整肅；但習近平不必向選民負責，因此更有餘裕依自己的條件延續緩和局面。

若能讓川普暫時按兵不動，習就能爭取時間振興國內經濟、重建解放軍領導層，並繼續擴張中國工業、科技及軍事實力，為未來與美國攤牌做準備。

習近平主張，兩個超級大國應限制競爭，避免爆發可能帶來災難性後果的衝突。為此，他推動一套稱為「建設性戰略穩定」模式，實際上就是希望華府接受界線，限制美國挑戰中國的範圍。美方專家認為，這並非真正試圖化解分歧，是要華府承認中國影響力並退讓；北京也可能把這套說法套用在華府新的晶片出口限制或對台軍售上。

紐時認為，習近平似乎已判斷，管理美國的最佳方式，就是與川普舉行高規格峰會，以隆重場面維繫互動，但實質成果有限。除了延長貿易休戰，這些會談幾乎沒有重大突破，外界對ＡＩ安全、中國貿易失衡等議題的期待也很低。

專家表示，這正是刻意安排。以川普喜愛的峰會排場吸引他，可降低川普採取行動使兩國關係脫軌的風險，例如批准對台軍售。此外，每當川普把注意力轉向其他地方，中國也會受益。他與美國傳統盟友爭吵，或深陷伊朗戰爭，都在削弱美國全球地位，並把兵力從太平洋地區抽走。

丹佛大學中國中心執行主任趙穗生表示：「習近平一定很想告訴川普：『繼續吧，就照這條路走下去。』對習近平而言，川普就是中國的一個機會之窗，因此習的首要任務就是要爭取更多時間。」

川習會 政治 習近平

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