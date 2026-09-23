聽新聞
0:00 / 0:00

紐時分析美中領導人政治環境 川普有兩個顧慮、習近平操作空間大

經濟日報／ 編譯周辰陽／綜合報導

中國大陸國家主席習近平與美國總統川普本周將在華府會面。《紐約時報》22日分析，兩人面臨的政治環境不同：川普受到11月期中選舉及美伊戰爭牽制，習近平則準備延續執政，政策操作空間相對較大。

習近平九年多前首度在海湖莊園與川普會面，此後長期觀察川普的決策模式。川普第一任期初期，中方態度相對配合，但2025年美國祭出「解放日」關稅後，北京選擇以高額關稅反制，並限縮關鍵礦物與稀土出口，最終促使美方同意休戰，也讓中國在後續談判中增添籌碼。

不過，中國內部同樣面臨房地產低迷、青年失業率偏高及產能過剩等問題，解放軍高層也因反腐行動持續調整。

對習近平而言，維持中美關係穩定，有助爭取時間改善經濟、重整軍方領導層，並持續推進工業、科技與軍事發展。

習近平近年主張，中美應管控競爭，避免衝突，並提出「建設性戰略穩定」構想，希望雙方確認彼此政策界線。美方部分專家認為，北京可能藉此要求華府在晶片出口限制及對台軍售等議題保持克制，進一步承認中國的影響力。

紐時》指出，習近平可能認為，透過高規格峰會及隆重接待維持與川普互動，是管理中美關係的有效方式。雙方會談雖可延長貿易休戰，但在人工智慧安全、貿易失衡等議題上，外界對重大突破的期待不高。

習近平 川普 中國大陸 紐時

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

時間站在他這一邊！紐時：習近平趁勢穩住川普 爭時間準備未來攤牌

川習二會 美中關係難有大突破

元首峰會習占據有利位置 川普備受牽制

紐時：美中川習會前表面和緩 檯面下小動作不斷

相關新聞

傳恐向川普重提817公報 習近平將施壓對台軍售

路透廿二日報導，知情人士表示，中國大陸國家主席習近平本周訪美期間，預料將向美國總統川普施壓，要求依一九八二年美中簽署的「八一七公報」停止對台軍售，並可能在美國國家檔案局提出這項要求。

川習會前／政治現實落差 習近平占盡優勢

中國大陸國家主席習近平與美國總統川普本周在華府會面時，兩人所處的政治環境截然不同。川普受到十一月期中選舉與美伊戰爭制約；習近平則準備打破慣例再掌權五年。紐約時報廿二日指出，這種政治現實落差，讓習近平占有優勢。

川習會前 美日韓外長重申維護台海和平穩定

川習二會在即，外界關注台灣問題將成雙方會面的焦點，美日韓三國外長在川習會前發表聯合聲明力挺台灣，重申維護台海和平穩定、反對片面改變現狀，並支持台灣有意義參與國際組織。總統府昨（22）日表達歡迎與感謝。

紐時分析美中領導人政治環境 川普有兩個顧慮、習近平操作空間大

中國大陸國家主席習近平與美國總統川普本周將在華府會面。《紐約時報》22日分析，兩人面臨的政治環境不同：川普受到11月期中選舉及美伊戰爭牽制，習近平則準備延續執政，政策操作空間相對較大。

習近平傳將促停止對台軍售案 訪美期間可能援引「817公報」逼川普不交付武器

川習二會即將登場，台灣問題與美國對台軍售料成雙方交鋒焦點。路透引述知情人士報導，大陸國家主席習近平訪美期間，可能要求美國依1982年「817公報」停止對台軍售及交付台灣已採購武器，並可能在參訪美國國家檔案館時提出相關主張。

陸學者：美對台軍售 將愈來愈難

華府川習二會廿四日將登場，如何影響美國對台軍售受矚目。大陸學者預料，美國仍會對台軍售，但將推遲至今年底中美元首四次會晤告一段落後分批進行。不過美國將「愈來愈難」對台軍售，因為中方「會有更多手段來制約」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。