紐時分析美中領導人政治環境 川普有兩個顧慮、習近平操作空間大

中國大陸國家主席習近平與美國總統川普本周將在華府會面。《紐約時報》22日分析，兩人面臨的政治環境不同：川普受到11月期中選舉及美伊戰爭牽制，習近平則準備延續執政，政策操作空間相對較大。

習近平九年多前首度在海湖莊園與川普會面，此後長期觀察川普的決策模式。川普第一任期初期，中方態度相對配合，但2025年美國祭出「解放日」關稅後，北京選擇以高額關稅反制，並限縮關鍵礦物與稀土出口，最終促使美方同意休戰，也讓中國在後續談判中增添籌碼。

不過，中國內部同樣面臨房地產低迷、青年失業率偏高及產能過剩等問題，解放軍高層也因反腐行動持續調整。

對習近平而言，維持中美關係穩定，有助爭取時間改善經濟、重整軍方領導層，並持續推進工業、科技與軍事發展。

習近平近年主張，中美應管控競爭，避免衝突，並提出「建設性戰略穩定」構想，希望雙方確認彼此政策界線。美方部分專家認為，北京可能藉此要求華府在晶片出口限制及對台軍售等議題保持克制，進一步承認中國的影響力。

《紐時》指出，習近平可能認為，透過高規格峰會及隆重接待維持與川普互動，是管理中美關係的有效方式。雙方會談雖可延長貿易休戰，但在人工智慧安全、貿易失衡等議題上，外界對重大突破的期待不高。