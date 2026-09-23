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習近平傳將促停止對台軍售案 訪美期間可能援引「817公報」逼川普不交付武器
川習二會即將登場，台灣問題與美國對台軍售料成雙方交鋒焦點。路透引述知情人士報導，大陸國家主席習近平訪美期間，可能要求美國依1982年「817公報」停止對台軍售及交付台灣已採購武器，並可能在參訪美國國家檔案館時提出相關主張。
「817公報」提及，美國準備逐步減少對台軍售，也不尋求長期向台灣出售武器。不過，時任美國總統雷根在隨附備忘錄中強調，美國減少對台軍售，必須以中國持續致力和平解決兩岸分歧為前提。美國另依同年提出、2020年解密的對台「六項保證」，未設定終止對台軍售日期，也未同意軍售前與北京磋商。
消息人士指出，中方可能向川普強調，台灣才是改變現狀及造成中美關係不穩定的一方，並以協助美國就中東戰爭向伊朗施壓作為交換。中國官媒也警告，若台灣問題處理不當，可能使中美關係陷入危險局面。
大陸學者研判，習近平此行一定會談及台灣，但美國整體對台政策尚未根本改變，仍將持續軍售，只是公布時間與方式可能調整。北京清華大學副研究員孫成昊認為，川普交易色彩濃厚，可能將軍售視為對中談判籌碼，把相關方案延至年底、待多次元首會晤告一段落後分批推出；但在美國國會及國內政治壓力下，武器數量與等級未必縮減。
川普政府去年12月批准價值110億美元、史上規模最大的對台軍售案，但另筆約140億美元軍售已擱置數月。白宮官員表示，川普將很快決定新一波對台軍售；台灣外交部則表示，正密切追蹤中美高層交流，並持續與美方保持良好溝通。
在政治角力之外，白宮也將以高規格接待習近平夫婦。川普預定23日晚間親赴安德魯聯合基地迎接。
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