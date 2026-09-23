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川習會前 美日韓外長重申維護台海和平穩定

經濟日報／ 編譯盧思綸、記者歐芯萌／綜合報導
川習會本周登場，美國國務卿盧比歐（中）提前在紐約會晤日本外相茂木敏充（右）與南韓外交部長趙顯，重申美國對日韓防衛承諾，三國也共同強調維護台海和平穩定的重要性。路透
川習會本周登場，美國國務卿盧比歐（中）提前在紐約會晤日本外相茂木敏充（右）與南韓外交部長趙顯，重申美國對日韓防衛承諾，三國也共同強調維護台海和平穩定的重要性。路透

川習二會在即，外界關注台灣問題將成雙方會面的焦點，美日韓三國外長在川習會前發表聯合聲明力挺台灣，重申維護台海和平穩定、反對片面改變現狀，並支持台灣有意義參與國際組織。總統府昨（22）日表達歡迎與感謝。

美國總統川普預計24日在白宮接待中國大陸國家主席習近平。路透報導，美國部分亞洲盟友擔心，川普可能為了與北京達成經貿協議，在台灣及貿易問題上讓步。日本首相高市早苗與南韓總統李在明，也希望利用赴紐約出席聯合國大會期間與川普會面。

川習會登場前，美國國務卿盧比歐21日在紐約與日本外相茂木敏充、南韓外交部長趙顯會談。三人在會後聯合聲明中，重申維持台灣海峽和平穩定重要性，反對任何以武力或脅迫手段單方面改變現狀，並支持台灣有意義參與適當的國際組織。

三國外長也支持依據《聯合國海洋法公約》所體現的國際法原則，維護印太地區及全球各國的航行與飛越自由。美方同時重申對日本、南韓堅定不移的防衛承諾，強調相關承諾以美國無可匹敵的軍力為後盾，包括核武能力，並重申對日韓的延伸嚇阻承諾。

在經濟安全方面，美日韓共同反對經濟脅迫、非市場政策與做法，以及擾亂供應鏈的任意出口限制，相關措辭被視為劍指北京。三國並宣布啟動新的經濟安全三邊磋商機制，進一步強化供應鏈及關鍵技術合作。

外界除關注川普是否可能在台灣議題上讓步，也將檢視川習會可能公布的貿易成果，以及相關措施是否衝擊美國盟友競爭力。分析指出，即使美方僅小幅降低對大陸的貿易壁壘，也可能削弱日本、南韓等盟友的競爭地位。

總統府發言人郭雅慧表示，感謝美日韓透過具體行動，展現對台海及區域安全穩定的堅定立場。台海和平穩定是國際社會最大共識，也是世界安全與繁榮的必要元素，牽動全球共同核心利益；面對快速變化的地緣政治情勢，唯有民主夥伴彼此合作，才能維護以規則為基礎的國際秩序。

郭雅慧強調，台灣位於世界民主防線最前緣，作為區域及國際社會負責任的一員，有決心維護區域和平穩定。將持續與理念相近的民主夥伴合作，提升自我防衛能力、強化供應鏈安全。

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