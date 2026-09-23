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藍：綠幻想「共管中國」 夢該醒了

聯合報／ 記者鄭媁林銘翰詹宜庭劉懿萱屈彥辰／台北報導

川習會即將登場，民眾黨主席黃國昌批評，外交部林佳龍連「台美共管中國」這種大內宣的話都講得出來，嚴重考驗台灣公民的智商。國民黨文傳會主委陳以信表示，「美國利益從來不等於台灣利益」，台美之間固然有許多共同利益，但林佳龍天真將兩者畫上等號，把台灣安全建立在錯誤假設上，還幻想「共管中國」，這場夢真的該醒了。

國民黨立院黨團書記長許宇甄說，政府有責任確保與美方溝通管道暢通，須密切注意川習會後有關台灣政策表述、對台軍售、台海和平穩定、科技與半導體管制，以及美中經貿安排是否出現變化。不能等外媒報導後，才被動解讀，用政治語言粉飾。

對於川習會，國民黨立委李彥秀指出，美中關係正從競爭逐步走向「建設性戰略穩定關係」，民進黨政府應更細緻地思考台灣對美工作的重點，而不是單純民主對抗威權的傳統思維。

立委賴士葆說，華府出聲要求台灣官員少訪美，賴清德總統更是美國本土都踏不上，美中競合台灣過度傾斜，導致付出的籌碼愈來愈多，軍費已達總預算三成，「人家卻把我們當盤仔」，刀俎魚肉還要跟美國共管中國？

黃國昌表示，當前國際情勢對台灣並不友善，台灣需要更團結、讓國家變更強；然而民進黨還在內部找敵人、不斷分裂這個國家。美國到底把台灣當成自己的盟友，還是放在談判桌上作為籌碼，這段時間以來，川普政府的作為大家都看在眼裡。

川習會 外交部 黃國昌 林佳龍 陳以信

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