府： 台海和平是國際共識 與民主夥伴合作提升防衛力

「川習會」本周登場，針對美日韓外長聯合聲明。總統府發言人郭雅慧昨表示，台海及區域和平穩定是國際社會的最大共識，牽動全球共同核心利益。國民黨質疑，台美關係正面臨嚴峻挑戰，賴政府卻一再宣傳「台美關係史上最好」，顯然是自欺欺人。

郭雅慧說，總統府歡迎並感謝三國外長透過具體行動，展現對台海及區域安全穩定的堅定立場；台灣位於世界民主防線最前緣，有決心維護區域和平穩定，並將持續與理念相近的民主夥伴合作，提升自我防衛能力、強化供應鏈安全與韌性。外交部長林佳龍說，外交部將持續攜手國際夥伴，積極爭取台灣有意義參與國際組織。

民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄說，川習會是大國博弈，不需要事先寫下劇本，台灣可以預測川習會的走向，任何預測都是為了風險控管，但不需要過度恐慌，台灣不可能去當大國博弈談判桌上的棋子。

國民黨發言人陳以信說，從賴清德總統迄今未能過境美國本土、對台軍售延宕，到現在傳出台灣官員赴華府智庫交流受限制，種種警訊都顯示台美關係面臨嚴峻挑戰；賴政府卻一再宣傳「台美關係史上最好」，顯然自欺欺人、愚弄國人。

外交部發言人蕭光偉駁斥，雙方訪團交流都持續進行，以總統出訪過境美國為例，這要配合賴總統的行程，若時機成熟，在可行狀況下就會啟動安排。美方也多次強調軍售持續進行，他不覺得台美關係目前面臨嚴峻挑戰。