聽新聞
0:00 / 0:00

府： 台海和平是國際共識 與民主夥伴合作提升防衛力

聯合報／ 記者張文馨陳熙文／台北報導

川習會」本周登場，針對美日韓外長聯合聲明。總統府發言人郭雅慧昨表示，台海及區域和平穩定是國際社會的最大共識，牽動全球共同核心利益。國民黨質疑，台美關係正面臨嚴峻挑戰，賴政府卻一再宣傳「台美關係史上最好」，顯然是自欺欺人。

郭雅慧說，總統府歡迎並感謝三國外長透過具體行動，展現對台海及區域安全穩定的堅定立場；台灣位於世界民主防線最前緣，有決心維護區域和平穩定，並將持續與理念相近的民主夥伴合作，提升自我防衛能力、強化供應鏈安全與韌性。外交部長林佳龍說，外交部將持續攜手國際夥伴，積極爭取台灣有意義參與國際組織。

民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄說，川習會是大國博弈，不需要事先寫下劇本，台灣可以預測川習會的走向，任何預測都是為了風險控管，但不需要過度恐慌，台灣不可能去當大國博弈談判桌上的棋子。

國民黨發言人陳以信說，從賴清德總統迄今未能過境美國本土、對台軍售延宕，到現在傳出台灣官員赴華府智庫交流受限制，種種警訊都顯示台美關係面臨嚴峻挑戰；賴政府卻一再宣傳「台美關係史上最好」，顯然自欺欺人、愚弄國人。

外交部發言人蕭光偉駁斥，雙方訪團交流都持續進行，以總統出訪過境美國為例，這要配合賴總統的行程，若時機成熟，在可行狀況下就會啟動安排。美方也多次強調軍售持續進行，他不覺得台美關係目前面臨嚴峻挑戰。

川習會 川習 外交部 台海

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

川習會前美日韓重申台海和平穩定 府：國際最大共識 感謝三國堅定立場

藍批台美關係自欺欺人 外交部：與美方各界溝通良好

美日韓外長重申台海和平穩定重要性 府：國際最大共識

藍質疑台美關係史上最好 涉外官員：逢美必疑才是外交脫節

相關新聞

傳恐向川普重提817公報 習近平將施壓對台軍售

路透廿二日報導，知情人士表示，中國大陸國家主席習近平本周訪美期間，預料將向美國總統川普施壓，要求依一九八二年美中簽署的「八一七公報」停止對台軍售，並可能在美國國家檔案局提出這項要求。

川習會前／政治現實落差 習近平占盡優勢

中國大陸國家主席習近平與美國總統川普本周在華府會面時，兩人所處的政治環境截然不同。川普受到十一月期中選舉與美伊戰爭制約；習近平則準備打破慣例再掌權五年。紐約時報廿二日指出，這種政治現實落差，讓習近平占有優勢。

陸學者：美對台軍售 將愈來愈難

華府川習二會廿四日將登場，如何影響美國對台軍售受矚目。大陸學者預料，美國仍會對台軍售，但將推遲至今年底中美元首四次會晤告一段落後分批進行。不過美國將「愈來愈難」對台軍售，因為中方「會有更多手段來制約」。

817公報新聞 前外交官：放話測美底線

外媒引述知情人士說法指出，中國大陸國家主席習近平本周訪美期間，預料將向美國總統川普施壓，要求依一九八二年美中簽署的「八一七公報」停止對台軍售。熟悉美中台事務的前資深外交官員表示，相關報導更像是放話測風向，以及了解美國底線。

美中科技角力 兩國小動作不斷

中國大陸國家主席習近平與夫人彭麗媛將赴美進行國是訪問。紐約時報指出，美中一年前在南韓達成貿易休戰後，雙方雖避免關係再度失控，檯面下卻始終「小動作不斷」，不斷試探彼此能容忍到什麼程度。路透指出，雙方都希望維持這段休戰，但稀土、科技限制、台灣及伊朗等議題仍可能成為摩擦點。

川習會商業成果 陸企團可能缺席

華爾街日報報導，知情人士表示，中國大陸國家主席習近平本周訪問華府並與川普總統會面時，不太可能攜同企業高層代表團隨行，這降低了外界對本次川習會達成重大商業交易的預期。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。