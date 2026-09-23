搶在川習會前抵美 高市見川普

搶在「川習會」登場前，日本首相高市早苗已抵達美國，日本政府宣布，高市早苗與美國總統川普將於台北時間今天凌晨卅分舉行。香港南華早報報導，東京對華府遲遲未批准對台軍售感到不安，而川普急於在十一月期中選舉前取得具體成果，日本最不願見到的川習會結果，是川普在未與盟友充分協調下，以調整美國在台海或科技管制議題的立場，換取北京經濟讓步。

紐約「帕克策略」商業顧問公司資深副總裁金恩說，如果川普在台灣問題上開始偏向北京，高市可能擔心釣魚台列嶼（日稱尖閣諸島）成為下一個川普「改造名單」的議題。釣魚台列嶼位於東海，東京、北京與台北均主張擁有主權。

川普預計廿四日在白宮接待中國國家主席習近平，這是習逾十年來首度對美國進行國是訪問。

分析人士說，高市選在川習會前兩天與川普碰面，凸顯東京希望提前向華府重申立場，預料中國對日稀土及兩用物項出口限制、台海局勢等議題，將成為雙方會談重點。

日本地緣經濟研究所資深研究員土居健市指出，東京首要目標是避免美中為穩定關係達成協議，卻以犧牲日本經濟安全或區域嚇阻力為代價。

土居表示，日本也希望美方將中國對日本實施的兩用物項出口限制，視為整個美日同盟共同面臨的供應鏈問題，因為日本生產受到衝擊，可能進一步波及美國產業。

另一方面，東京先與川普溝通，再由華府與北京交手，已逐漸形成固定模式。川普去年十月赴南韓與習近平會晤前，也曾先訪問東京，與高市數小時會談；高市今年三月再赴白宮與川普會面，川習五月在北京會晤。分析人士認為，東京刻意維繫高市與川普的私人關係，希望在美中重大談判前先取得美方保證。