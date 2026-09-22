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習近平將要求川普停止軍售？學者：北京加壓背後有若干政治目的

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習近平將要求川普停止軍售？學者：北京加壓背後有若干政治目的

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
路透報導，中國大陸國家主席習近平將趁訪美期間，施壓美國總統川普依據八一七公報停止對台軍售。 圖／AI生成
路透報導，中國大陸國家主席習近平將趁訪美期間，施壓美國總統川普依據八一七公報停止對台軍售。 圖／AI生成

路透報導，中國大陸國家主席習近平將趁訪美期間，施壓美國總統川普依據八一七公報停止對台軍售。東海大學政治系教授邱師儀表示，川普一定會接收到習近平的要求，這完全不令人意外；在五月川習會前，就有一批籌備中、價值一四〇億美元的軍售案至今未批准，顯然習近平從中看到川普態度鬆動的可能性，意欲加壓。政治大學國際事務學院教授丁樹範表示，川普在五月做了讓步，習近平步步進逼，希望川普自己說出停止對台軍售，或是不反對統一，這是習近平想透過高層會談達到的政治目的。

邱師儀指出，要問的是，當習近平對川普談到八一七公報，是不是有幕僚能提醒川普「這不是一場單純的政治秀，而是攸關美國在印太地區和第一島鏈的基本利益，也就是台灣」；也可以問，中國拿什麼東西才足夠交換川普說這個話，是稀土、電池材料還是伊朗問題；此外，川普任期倒數兩年，年底的美國期中選舉後，影響力更可能式微。

邱師儀指出，如果川普真的這麼說，對台灣的傷害無以復加，賴政府要早做危機處理。

淡江大學國際事務與戰略研究所兼任副教授黃介正表示，對於三項聯合公報的文字詮釋，美國過去四十年來都是依自身利益詮釋；八一七公報中說的是，美國以中國和平解決兩岸分歧，作為是否執行逐次遞減對台軍售以至最終解決的前提條件，而習近平的和統方針與圍台軍事脅迫，確實存在爭議。

此外，黃介正表示，川普即使屈從習近平的要求，可能僅在其任內有效，多數國會議員將不贊同，必有爭議；習近平如果在美國公開表達，可以就「美中三聯合公報」逐漸被束之高閣的狀況引發討論，或是可以牽制「六項保證」。

習近平 川普 軍售

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