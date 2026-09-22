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川習會台灣議題 大陸學者：美方調整論述不容易

中央社／ 北京22日電
習近平訪美前夕，中國記協22日在北京舉行新聞茶座，邀請北京清華大學戰略與安全研究中心研究員周波、副研究員孫成昊，針對「高層交往與中美關係」進行解讀並回應記者提問。聯合報系記者陳宥菘／攝影
習近平訪美前夕，中國記協22日在北京舉行新聞茶座，邀請北京清華大學戰略與安全研究中心研究員周波、副研究員孫成昊，針對「高層交往與中美關係」進行解讀並回應記者提問。聯合報系記者陳宥菘／攝影

川習會即將登場，外界預估美中雙方將談到台灣議題。中國學者認為，中方雖期待美方在對台論述上表述能夠調整，但要做到並不容易。

中國記協今天舉辦新聞茶座，主題為「高層交往與中美關係」，北京清華大學戰略與安全研究中心研究員周波表示，中方的立場其實是一貫的，「如果美國能從『不支持台獨』進一步做到『反對台獨』，那當然是最好的」，然而要做到這點估計並不容易。

北京清華大學戰略與安全研究中心副研究員孫成昊則表示，中國大陸對美方是有期待的。然而，即便川普對台政策出現一些細微調整，也不代表著美國對台政策發生翻天地覆地的變化，「我覺得這還是兩回事」。

孫成昊說，中國大陸還是要理性看待美國對台政策未來的走向，比如對台軍售會不會減少，預估可能不會一次推出大規模軍售方案，會是分批出售，這也是一種操作方式。

他並認為，美國整體對台政策並沒有發生根本性的變化。儘管美國內部有些討論，但最終是否會影響美國政府不得而知。

川習會 台灣議題 美方

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