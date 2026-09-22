展望川習二會 學者：中美嘗試管理競爭、經貿領域有3看點

華府川習二會24日將登場，大陸學者指出，5月川習會後，中美在貿易、科技、台灣問題上的結構性矛盾並沒有消失，但兩國都在嘗試「管理競爭」，預期這次會晤成果在經貿領域有三個看點，包括確定首批降稅產品，落實甚至加大農產品、波音飛機採購，以及探討中國企業赴美投資。

習近平訪美前夕，中國記協22日在北京舉行新聞茶座，邀請北京清華大學戰略與安全研究中心研究員周波、副研究員孫成昊，針對「高層交往與中美關係」進行解讀並回應記者提問。

孫成昊表示，5月以來，雖然中美你來我往的限制和反限制不斷，但是經貿團隊還在談，外交渠道還在運轉，包括軍事、安全、執法、人工智慧這些領域的對話，也沒有因為其他分歧而停下來。周波指出，中美關係同時存在競爭和合作，競爭可能多一些，「但雙方都有一個共識，就是不想滑向衝突」。

展望這次華府川習會成果，孫成昊認為首先在經貿領域有三個看點。一是5月中美同意成立的貿易委員會、投資委員會，「這兩個機制不能停留在紙面上」，如果雙方能夠確定首批降稅產品，哪怕範圍不大，也別具意義，意味著中美經貿關係出現「非敏感」的貿易區間。

二是中方5月承諾採購的200架波音飛機與農產品如何落實，以及會否再增加新的採購。孫成昊指出，若這次峰會出現新的農業、飛機訂單或能源貿易擴大，「並不意外，但更值得觀察的是，這些採購是不是跟降稅、市場准入、美國對華供應保障相結合，而不是中國單方面多買東西」。

三是在投資領域，據報導有中方企業代表團將隨行訪美，孫成昊表示，未來美國是否有可能對「中國產品進入美國」和「中國企業在美投資生產」做出區別，雙方是不是能從過去討論貿易逆差和關稅，進一步討論什麼樣的中國投資可以進入美國。

就人工智慧領域，孫成昊認為，中美難以迴避競爭，但另一方面可在共同風險取得合作，正是因為雙方互信非常有限，所以才需要溝通和風險管理。此外，進一步推進芬太尼執法合作可能也是成果之一。

另外，就台灣議題，孫成昊指出，這比起成果，更像是「風險管控」議題。5月峰會中方已經把台灣問題跟中美關係的穩定連結起來，預期在元首會晤前後，美方不會採取刺激性動作，特別是對台軍售，以增加更強的預期性。

就包括伊朗、俄烏戰爭、朝鮮半島等地區熱點議題，孫成昊指出，美國希望中國能夠對伊朗發揮更大的影響力，但中國與伊朗也有自己的外交和經貿關係，所以並不期待雙方在伊朗問題上達成一個大的共同的方案，但雙方能就停火、荷莫茲海峽、能源市場保持直接溝通，本身就非常有意義，「真正穩定的中美關係是能夠容納雙方在第三方問題上的不同立場」。

孫成昊還提到，在人文交流上，包括學生簽證、航班、旅遊、地方與學術交流等領域或許也會再增加一些便利措施。

除了看有多少份協議與成果，孫成昊認為這次峰會主要看三個事情，一是5月談好的機制能不能真正開始運行，二是這次談好的事情，到了10月、11月以後還能不能落實，三是在APEC、G20時，中美還沒有新的事情可以談。他提到，美國財長貝森特已釋出AI要在深圳APEC繼續談，「不斷有確定性的信號出來，對中美關係就是很好的事情。」