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川習會將登場 中國學者：美中正嘗試「把競爭管起來」

中央社／ 記者呂佳蓉北京22日電

川習會即將登場。中國清華大學戰略與安全研究中心副研究員孫成昊今天表示，中美之間的競爭與分歧不會消失，但雙方目前正在嘗試做一件過去幾年較少做到的事情，也就是「讓競爭的事情歸競爭，讓合作的事情歸合作」，不要讓一個具體問題拖垮整個中美關係。

孫成昊並針對美中均關注的AI領域認為，這次川習會若能在AI領域取得成果，較現實的目標不是立即簽署全面性的AI協議，而是建立合作的路線，例如AI「安全事件通報機制」如何溝通。

中國記協今天舉辦新聞茶座，主題為「高層交往與中美關係」。由於中國國家主席習近平將於23至25日對美國進行國是訪問，並將與美國總統川普（DonaldTrump）會面，這場茶座吸引許多駐北京外媒參加。

孫成昊首先指出，5月以來中美關係確實出現變化，但不宜簡單稱為「緩和」或「和解」，因為雙方在貿易、科技及台灣安全等方面的結構性矛盾並未消失。比較重要的變化是，雙方開始更多討論如何「把競爭管起來」，也就是雙方同意建立「建設性戰略穩定關係」。

孫成昊表示，過去幾年，中美關係經常出現一個領域發生事情，進而讓中美關係出現顛覆性變化。例如晶片管制政策及台灣議題。

他說，今年5月以來，雖然中美在技術領域仍有「你來我往」的限制與反限制，但經貿團隊仍在談判，外交管道持續運轉，軍事、安全、執法及AI等領域的對話也沒有完全因其他分歧而中斷。由於雙方有框架的存在，儘管中美競爭仍然強烈，但雙方正嘗試「管理競爭」。

談到此次元首會晤的可能成果，孫成昊認為，從經貿角度來看，首先值得觀察的是5月成立的貿易理事會及投資理事會能否真正運作。當時雙方已討論理事會的架構、職能及運作方式，並探討各自約300億美元規模的對等降稅安排。

孫成昊提到，這次峰會值得看的不是雙方是否又要成立新的機制，而是中美成立的理事會能不能開始工作，特別是貿易理事會。如果雙方能確定首批降稅產品，即使範圍不大，也具有意義。

孫成昊也提到中美採購的問題。他指出，美國期中選舉及耶誕節都將到來，川普重視的是能否向美國民眾展示一些結果，如果出現新的中國訂單也不會感到意外。但更值得關注的是這些採購是否與降稅、市場准入及美國對中供應保障等議題結合，而不是中國單方面增加採購。

至於AI領域，孫成昊表示，中美在AI領域實際上存在兩條線。一條是「競爭」，包括晶片、算力、模型及出口管制，短期也不會因為中美有AI對話而消失。另一條則是「共同風險」，包括AI協助網路攻擊、生物安全風險、智慧體失控、關鍵基礎設施，以及AI與軍事領域結合所產生的風險。

談到台灣議題，孫成昊認為，台灣議題不會是「成果議題」，更像是「風險管控議題」。中方在5月份已經將台灣議題與中美關係穩定聯繫起來，外界關注美方要如何處理規模較大的對台軍售，以及會晤前後是否出現新的涉台表述。

他認為，會晤前後，美方理論上會避免採取明顯刺激中方的行動，包括軍售，以及美台互動和政策表述，會增加更強的預期性。

展望後續中美關係，孫成昊表示，9月23日至25日這一輪互動不會是中美關係的終點。10月美國期中選舉、11月中國深圳APEC領導人會議，以及12月美國邁阿密G20領導人峰會，都是觀察雙方關係的重要時間節點。

孫成昊最後表示，這次川習會不應只看簽署多少協議或公布多少合作成果，更重要的是3件事。第一，5月談好的機制能否真正開始運行；第二，此次談好的事項到了10月、11月後能否落實；第三，到APEC及G20時，中美是否還有新的議題可以繼續談。

川習會 美中 記協

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