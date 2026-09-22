快訊

亞運棒球／陳敏賜、劉基鴻開轟 中華隊6局15：0提前「扣倒」泰國

委內瑞拉未來在哪？石油、黃金與民主的下一場角力

整理包／2026中秋烤肉地圖來了！六都合法地點一次看 違規最高罰6千

聽新聞
0:00 / 0:00

川習會前急見川普 日相高市怕什麼？專家：美若退讓台海 恐波及釣魚台

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
日本首相高市早苗（左）與美國總統川普（右）去年10月底視察橫須賀美軍基地。路透
日本首相高市早苗（左）與美國總統川普（右）去年10月底視察橫須賀美軍基地。路透

香港南華早報報導，日本首相高市早苗22日將與美國總統川普會談，但東京真正關切的是兩天後的川習會。分析指出，東京對華府遲遲未批准對台軍售已感到不安，面對川普急於在11月期中選舉前取得具體成果，東京最不願見到川習會的結果，是川普在未與盟友充分協調的情況下，以調整美國在台海或科技管制議題上的立場，換取北京在經濟上的讓步。

紐約商業顧問公司Park Strategies資深副總裁金恩（Sean King）更説，如果川普在台灣問題上開始偏向北京，高市可能擔心釣魚台列嶼（日稱尖閣諸島）成為下一個川普「思想改造名單」的議題。釣魚台列嶼位於東海，東京、北京與台北均主張擁有主權。

川普預計24日在白宮接待習近平，這是習近平逾10年來首度對美國進行國是訪問。

分析人士指出，高市選在川習會前兩天與川普碰面，凸顯東京希望提前向華府重申立場，預料中國對日稀土及兩用物項出口限制、台海局勢等議題，將成為雙方會談重點。

日本地緣經濟研究所資深研究員土居健市指出，東京首要目標是避免美中為穩定關係達成協議，卻以犧牲日本經濟安全或區域嚇阻力為代價。

土居表示，日本也希望美方將中國對日本實施的兩用物項出口限制，視為整個美日同盟共同面臨的供應鏈問題，因為日本生產受到衝擊後，也可能進一步波及美國產業。

另一方面，東京先與川普溝通、再由華府與北京交手，已逐漸形成固定模式。川普去年10月赴南韓與習近平會晤前，也曾先訪問東京，與高市進行數小時會談；高市今年3月再赴白宮與川普會面，川習5月在北京會晤。分析認為，東京刻意維繫高市與川普的私人關係，希望在美中重大談判前先取得美方保證。

釣魚台 川習會 川普

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

美學者看川習會：預期習將提台灣、川普應挺維護台海現狀

川習二會倒數！美國重申挺台灣 美日韓聯合聲明曝光

川習二會 美中關係難有大突破

路透分析：美中情勢此消彼長 川普落居下風 習近平不急讓步

相關新聞

整理包／川習會六道題：美中各有籌碼 誰先讓步？

川普與習近平24日將在白宮會面。美中貿易休戰能延長多久，以及稀土、對台軍售和伊朗戰爭怎麼談，是這次峰會的主要看點。

川習會前急見川普 日相高市怕什麼？專家：美若退讓台海 恐波及釣魚台

香港南華早報報導，日本首相高市早苗22日將與美國總統川普會談，但東京真正關切的是兩天後的川習會。分析指出，東京對華府遲遲未批准對台軍售已感到不安，面對川普急於在11月期中選舉前取得具體成果，東京最不願見到川習會的結果，是川普在未與盟友充分協調的情況下，以調整美國在台海或科技管制議題上的立場，換取北京在經濟上的讓步。

美大藥廠為何緊盯川習會？遊說政府力保中國新藥交易

美國藥廠正在遊說川普政府，希望新的投資審查規則能保留與中國大陸藥廠交易的空間。輝瑞（Pfizer）、默克（Merck）與禮來（Eli Lilly）等業者越來越仰賴中國研發中的新藥，填補旗下暢銷藥專利到期後的營收缺口。

川習二會3天行程曝光！川普大陣仗迎習近平夫婦 軍禮、國宴輪番登場

香港南華早報報導，中國大陸國家主席習近平與夫人彭麗媛23日將抵達美國，展開為期3天的國是訪問，美國第一夫人梅蘭妮亞辦公室21日公布完整接待行程，白宮將以高規格禮遇迎接習近平夫婦，不僅出動479名美軍官兵參與儀仗隊，還將安排B-2匿蹤轟炸機與4架F-22戰機飛越白宮上空；晚間則舉行國宴，包括馬斯克、黃仁勳、貝佐斯及奧特曼等美國科技巨頭都將出席。

紐時：美中川習會前表面和緩 檯面下小動作不斷

中國大陸國家主席習近平與夫人彭麗媛將於23日抵美進行國是訪問，習近平預計24日與美國總統川普會面，白宮並安排國宴等高規格接待。《紐約時報》指出，美中一年前在南韓達成貿易休戰後，雙方雖避免關係重新失控，檯面下卻始終「小動作不斷」，不斷試探彼此能容忍到什麼程度。

川習二會倒數！美國重申挺台灣 美日韓聯合聲明曝光

路透報導，川習二會本周即將登場，有分析指美國亞洲盟友憂心，美國總統川普可能為了從北京取得經濟利益，向中國大陸國家主席習近平讓步，包括在台灣及貿易議題上做出妥協。對此，美國國務卿盧比歐21日在紐約會晤日本外相茂木敏充與南韓外交部長趙顯，重申美國對日韓的防衛承諾，3國也共同表達對台灣的支持，強調維護台海和平穩定的重要性。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。