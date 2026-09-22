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美大藥廠為何緊盯川習會？遊說政府力保中國新藥交易

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國大藥廠遊說政府保留與中國藥廠的新藥交易空間，川習會可能牽動生技投資審查的範圍。路透
美國大藥廠遊說政府保留與中國藥廠的新藥交易空間，川習會可能牽動生技投資審查的範圍。路透

美國藥廠正在遊說川普政府，希望新的投資審查規則能保留與中國大陸藥廠交易的空間。輝瑞（Pfizer）、默克（Merck）與禮來（Eli Lilly）等業者越來越仰賴中國研發中的新藥，填補旗下暢銷藥專利到期後的營收缺口。

華爾街日報報導，美國2025年通過《全面對外投資國家安全法》（簡稱COINS），部分國會議員擔心，中國生技交易恐損及美國藥業與國家安全。藥廠則主張，設限會妨礙美國企業取得新藥，也無助於維持美國的研發優勢。

國會議員已致函五家大藥廠，追問中國臨床試驗場所的資料保護與研究倫理。

製藥情報公司Norstella統計，截至8月5日，中國大陸藥廠今年與境外企業簽下逾110件授權交易，預付款合計62億美元，已超過2025年全年的92件、56億美元。

美國財政部須在明年3月前敲定審查規則。藥廠高層認為，美國總統川普本周與中國國家主席習近平會晤，將影響政府對中國生技投資設限的程度。

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