聽新聞
0:00 / 0:00
美大藥廠為何緊盯川習會？遊說政府力保中國新藥交易
美國藥廠正在遊說川普政府，希望新的投資審查規則能保留與中國大陸藥廠交易的空間。輝瑞（Pfizer）、默克（Merck）與禮來（Eli Lilly）等業者越來越仰賴中國研發中的新藥，填補旗下暢銷藥專利到期後的營收缺口。
華爾街日報報導，美國2025年通過《全面對外投資國家安全法》（簡稱COINS），部分國會議員擔心，中國生技交易恐損及美國藥業與國家安全。藥廠則主張，設限會妨礙美國企業取得新藥，也無助於維持美國的研發優勢。
國會議員已致函五家大藥廠，追問中國臨床試驗場所的資料保護與研究倫理。
製藥情報公司Norstella統計，截至8月5日，中國大陸藥廠今年與境外企業簽下逾110件授權交易，預付款合計62億美元，已超過2025年全年的92件、56億美元。
美國財政部須在明年3月前敲定審查規則。藥廠高層認為，美國總統川普本周與中國國家主席習近平會晤，將影響政府對中國生技投資設限的程度。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。