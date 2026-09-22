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川習二會3天行程曝光！川普大陣仗迎習近平夫婦 軍禮、國宴輪番登場

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
2017年4月6日，中國大陸國家主席習近平（左2）與夫人彭麗媛（左1）在北京接待時任的美國總統川普（右2）與第一夫人梅蘭妮亞（右1）。路透
2017年4月6日，中國大陸國家主席習近平（左2）與夫人彭麗媛（左1）在北京接待時任的美國總統川普（右2）與第一夫人梅蘭妮亞（右1）。路透

香港南華早報報導，中國大陸國家主席習近平與夫人彭麗媛23日將抵達美國，展開為期3天的國是訪問，美國第一夫人梅蘭妮亞辦公室21日公布完整接待行程，白宮將以高規格禮遇迎接習近平夫婦，不僅出動479名美軍官兵參與儀仗隊，還將安排B-2匿蹤轟炸機與4架F-22戰機飛越白宮上空；晚間則舉行國宴，包括馬斯克、黃仁勳、貝佐斯及奧特曼等美國科技巨頭都將出席。

習近平夫婦預定23日晚間抵達安德魯聯合基地，美國總統川普將親自前往迎接，此舉相當罕見。隔天川普與梅蘭妮亞將在白宮正式迎接習近平夫婦，歡迎活動橫跨南草坪、國宴樓層與玫瑰園。

白宮24日將大陣仗迎賓，美軍各軍種共479名官兵組成儀仗隊，沿白宮南側車道列隊，現場並展示美中兩國國旗。習近平夫婦抵達時，美國陸軍號角隊將在南門廊奏響迎賓號角，由川普與梅蘭妮亞親自迎接。

隨後在白宮國宴樓層，美國陸戰隊軍樂團將依序演奏中國與美國國歌，川普與習近平接著分別致詞。歡迎儀式還將安排總統禮炮、海軍陸戰隊無聲操槍排及陸軍老衛隊橫笛鼓樂隊操演，最後由1架B-2「幽靈」匿蹤轟炸機與4架F-22「猛禽」戰機聯合飛越白宮上空，為儀式畫下句點。

除了川習會談，第一夫人外交也是此次國是訪問的重要安排。梅蘭妮亞24日下午將陪同彭麗媛參觀史密森尼國家亞洲藝術博物館，館內收藏超過4萬5000件橫跨數千年亞洲歷史的藝術作品。這將是2017年以來，兩人首度在川習峰會期間另行安排活動。

當天晚間，白宮將在東廳舉行正式國宴，川普與習近平將在國宴開始時致詞。美方賓客星光熠熠，包括亞馬遜創辦人貝佐斯、特斯拉執行長馬斯克、Google執行長皮查伊、戴爾科技執行長戴爾、輝達執行長黃仁勳、OpenAI執行長奧特曼、花旗集團執行長佛瑞瑟及蘋果前執行長庫克。一名美國資深官員形容，這將是華府「非常熱門、一票難求」的活動。

25日上午，川普與梅蘭妮亞將在白宮南門廊迎接習近平夫婦，4人隨後在紅廳共進早茶。兩對夫婦之後將前往美國國家檔案局（National Archives）參觀，瀏覽一系列對美中關係具重要歷史意義的檔案及文件。

川普和梅蘭妮亞最後將在國家檔案局與習近平夫婦道別，為這趟國是訪問作結。

梅蘭妮亞今年5月並未陪同川普訪問北京，不過2017年曾隨川普訪中，當時她與彭麗媛一同參觀學校、欣賞京劇並參加書法等活動。川普離開北京前往越南後，梅蘭妮亞還留在當地參觀北京動物園大熊貓及長城。

習近平 川習會

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