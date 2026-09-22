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紐時：美中川習會前表面和緩 檯面下小動作不斷

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
中國大陸國家主席習近平（右）今年5月14日在北京會晤美國總統川普（左）。美聯社
中國大陸國家主席習近平（右）今年5月14日在北京會晤美國總統川普（左）。美聯社

中國大陸國家主席習近平與夫人彭麗媛將於23日抵美進行國是訪問，習近平預計24日與美國總統川普會面，白宮並安排國宴等高規格接待。《紐約時報》指出，美中一年前在南韓達成貿易休戰後，雙方雖避免關係重新失控，檯面下卻始終「小動作不斷」，不斷試探彼此能容忍到什麼程度。

去年達成的休戰迫使川普撤回部分高額對中關稅，中國則承諾維持美國汽車、半導體及電動工具所需關鍵礦物出口。如今雙方準備討論延長休戰，美方也表示，川習會將談建立人工智慧對話機制，以及擴大能源、消費品等非敏感商品貿易。

但休戰並未停止雙方互相施壓。美方認為，中國對多種關鍵礦物的出口仍限制過多，採購美國農產品也落後承諾；北京今年又陸續頒布規定，限制企業在未經許可下稽核中國供應鏈，並可能處罰遵守外國對中制裁的企業，使跨國公司更難同時遵守美中法規。

美國也持續加碼限制中國科技，從路由器、人形機器人到人工智慧模型都成為焦點。華府近月把更多中國企業列入軍方及強迫勞動相關黑名單，北京則反制，制裁7家協助企業查核供應鏈、包括追蹤新疆棉花來源的美國公司。

美國財長貝森特曾把美中關係比喻成一場水球比賽：兩國領袖在水面上把球傳來傳去，「但在水面下，中國可沒少出招；必要時，我們也會反擊。」中國官媒《中國日報》則稱這個比喻幾乎完全顛倒事實，認為真正暗中出招的是美國。

布魯金斯研究所中國中心主任何瑞恩（Ryan Hass）形容，美中如今仍有「在檯面下小動作不斷」的空間，只是不能出手太重。換句話說，雙方都在測試能競爭到什麼程度，又不致破壞川普與習近平之間的高層和緩。

因此，本周川習會真正的重點未必是達成重大突破，而是能否把目前的基本穩定延續下去。中國希望把休戰延長更久，美方則傾向較短期限，好持續利用稀土、農產品採購等履約問題施壓。路透指出，雙方都希望維持這段休戰，但稀土、科技限制、台灣及伊朗等議題仍可能成為摩擦點。

川習會 紐時

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