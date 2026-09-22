川習二會倒數！美國重申挺台灣 美日韓聯合聲明曝光

路透報導，川習二會本周即將登場，有分析指美國亞洲盟友憂心，美國總統川普可能為了從北京取得經濟利益，向中國大陸國家主席習近平讓步，包括在台灣及貿易議題上做出妥協。對此，美國國務卿盧比歐21日在紐約會晤日本外相茂木敏充與南韓外交部長趙顯，重申美國對日韓的防衛承諾，3國也共同表達對台灣的支持，強調維護台海和平穩定的重要性。

川普預計24日在華府白宮接待習近平。官員透露，日本首相高市早苗與南韓總統李在明都希望趁本周赴紐約出席聯合國大會期間與川普會面，3人均預定22日在聯大發表演說。

川習會前夕，盧比歐21日在紐約與茂木敏充、趙顯舉行會談。3人會後發表聯合聲明，美方重申對日本與南韓「堅定不移的防衛承諾」，並強調這項承諾以美國無可匹敵的軍事力量為後盾，包括核武能力，同時重申對日韓的延伸嚇阻承諾。

在台灣議題上，3國外長強調持續深化安全合作，並重申維護台灣海峽和平穩定的重要性，同時「支持台灣有意義參與適當的國際組織」。

3國也在經濟議題上釋出共同立場，矢言堅決反對「經濟脅迫及非市場政策與做法」，以及「擾亂供應鏈的任意出口限制」，相關措辭被視為劍指中國。

此外，美日韓也宣布啟動新的經濟安全三邊磋商機制，進一步強化供應鏈及關鍵技術合作。

分析指出，除了川普可能在台灣議題上讓步，美國盟友也將密切關注川習峰會可能公布的貿易成果，以及相關措施是否衝擊自身相較於中國的競爭力。即使美方僅小幅降低對中國的貿易壁壘，也可能削弱日韓等盟友的競爭地位。

高市早苗去年曾表示，日本可能被捲入台灣衝突，引發北京不滿。另一方面，首爾與華府目前仍在磋商南韓對美3500億美元投資方案的具體細節。南韓一名在野黨國會議員21日要求國會審查這項投資方案，並警告能源計畫相關談判可能讓南韓承擔不成比例的財務風險。