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習近平夫婦將於9月23日抵美 白宮公布國是訪問行程細節

中央社／ 華盛頓21日專電

中國國家主席習近平與夫人彭麗媛將於23日抵美進行國是訪問。美國第一夫人梅蘭妮亞辦公室今天公布白宮接待習近平夫婦的安排，包括在玫瑰花園舉行閱兵儀式、美軍B-2轟炸機及F-22戰機飛越上空，還有國宴、茶敘等。

繼美國總統川普（Donald Trump）5月訪問北京和習近平舉行峰會後，本週將是川習兩人今年第二度會面。這也是習近平時隔11年，再度赴美進行國是訪問。

梅蘭妮亞（Melania Trump）辦公室今天公布白宮接待習近平夫婦的安排，包括川普23日將赴華盛頓特區近郊的安德魯聯合基地（Joint Base Andrews）迎接習近平與彭麗媛。

依據規劃，24日早上，川普及梅蘭妮亞將於白宮為習近平夫婦舉行國是訪問抵達儀式，將有代表美軍各軍種的479位官兵參加。美國陸戰隊軍樂隊將演奏中美國歌，隨後川普和習近平將致詞，接著在玫瑰花園（Rose Garden）舉行閱兵儀式。

儀式最後將由美軍一架B-2轟炸機和4架F-22猛禽戰鬥機飛越上空。

川習兩人隨後將進行雙邊會談，而梅蘭妮亞和彭麗媛將前往美國史密森尼學會（Smithsonian Institution）國立亞洲藝術博物館（National Museum of Asian Art）參觀。

24日晚間，川普和梅蘭妮亞將於白宮迎接習近平夫婦，並在東廳舉行國宴。

根據規劃，25日早上，川普夫婦將再度於白宮迎接習近平夫婦，並在白宮紅廳進行茶敘。兩對夫婦之後將前往美國國家檔案局（National Archives）參觀，瀏覽一系列對美中關係具重要歷史意義的檔案及文件。

川普和梅蘭妮亞最後將在國家檔案局與習近平夫婦道別，為這趟國是訪問作結。

習近平 白宮 行程

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