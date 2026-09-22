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貝森特：美將延長對中關稅休兵 討論設AI對話機制

中央社／ 華盛頓21日專電

美中元首24日將舉行峰會，美國財長貝森特今天在財經頻道CNBC表示，相信美國會延長對中方高關稅休兵並討論設立美中AI對話機制，雙方都希望非關鍵性貿易品項關稅降至最惠國待遇層次。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）與貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）20日在紐約，與中國國務院副總理何立峰等人舉行全天會談。

北京當局已經宣布，中國國家主席習近平23日起赴美進行國是訪問，美方也已公布美國總統川普（Donald Trump）將接機，雙方24日在白宮舉行峰會。

貝森特於財經頻道CNBC節目指出，美中官員會談在兩位領導人關係不錯的前題下進行，重要的是先設定框架。川普與習近平有相當好的交情，他們彼此尊重，雙方官員希望在工作層級也維持良好關係。

他說道，習近平方面認為相較於過往，川普是不一樣的領袖。昨天會議討論經濟、人工智慧（AI），也談去年秋天韓國釜山會談時，雙方未完全同意的項目，重要的「人工智慧對話」安排也在其中。

貝森特強調，由於兩國領袖的關係，這些都有可能達成（共識）。川普5月到訪北京，習近平本週訪問華府，兩位領袖之後有機會再會晤2次，美中關係相當穩定，中方已執行領袖共識。昨天雙方花了12小時，依據指示磋商細節。

關於美中AI競爭，貝森特指出，重要的是展開對話，設定「美中AI對話」（USA China AI Dialogue）機制。雙方同意可能2個月後於深圳再集會討論，也同意開啟即時熱線持續對話，如有意外可即時溝通。

此外，雙方同意就界定AI重大危險的協議展開討論，包括無法控制的AI代理及虛擬空間的非政府勢力。

美國延遲對中方施行高關稅安排將於11月10日期滿，貝森特說：「自去年秋天起雙方關係非常穩定，相信會持續（關稅戰休兵）。」

貝森特指出，北京提出有關非關鍵性品項的「30-30」貿易建議，貿易代表葛里爾已先執行，他和幕僚與中方代表昨天討論了一整天，之前也持續對話，雙方都希望非關鍵性貿易品項降至最惠國關稅待遇層次。

他提到，對美方來說，將輸出更多農產品與能源，對中方而言，日用醫療產品也可進入美國。

貝森特 關稅 對中

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