高市將向川普呼籲 台灣問題勿輕易讓步

華府「川習二會」將登場，美中台情勢受關注。淡江大學兩岸關係研究中心首席顧問張五岳昨表示，台灣問題對北京仍是「核心中的核心」，但此次川習會在台灣議題上出現新的重大宣示，或達成重大交易的機率「微乎其微」，雙方更重要的是「管控分歧」。

2026-09-22 00:32