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高市將向川普呼籲 台灣問題勿輕易讓步

聯合報／ 國際中心／綜合報導

日本首相高市早苗廿一日啟程前往美國紐約出席聯合國大會，並首度以首相身分發表演說。高市早苗廿二日將與美國總統川普會談，朝日電視台報導，日本首相官邸高層表示，高市將向川普呼籲，在台灣問題上不要輕易對中讓步。

在高市與川普會談隔天，川普預計親往機場迎接中國大陸國家主席習近平，並以國賓規格接待。在川習會上，川普是否會採取符合日本期待的對中立場，難以預料。

報導指出，川普考量美國期中選舉，希望在預定廿四日舉行的川習會中爭取經濟利益。

高市 台灣問題 川習會

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