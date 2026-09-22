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絆腳石？美要台官員少去華府智庫

聯合報／ 編譯盧思綸、記者陳熙文／綜合報導

紐約時報廿一日報導，台灣近來試圖加強經營美國總統川普的核心圈，包括聘請遊說人士和安排川普重要支持者訪台，希望維持對美影響力。但曾任白宮國安會主任的美國智庫布魯金斯研究院研究員何瑞恩說，有台灣官員被川普政府官員要求減少造訪華府智庫。

何瑞恩認為，這反映出川普不希望台灣成為他推動對中政策目標時的障礙。

五月北京川習會期間，大陸國家主席習近平提醒，台灣問題處理不當，對美中恐極其危險。會後川普接受美媒專訪時指稱，美國對台軍售是很好的談判籌碼。川普至今未批准一四○億美元的對台軍售案，川普政府近來公開提到台灣的次數也明顯減少。

美國智庫外交關係協會研究員石可為說，北京正精心使川普政府逐步降低對台支持；「五月川習會看到的只是開局；習近平將利用這次和川普會面的機會，繼續推動這項策略」。

而川普政府延後對台軍售，凸顯台灣在川普第二任更難掌握自己在華府決策的位置。拜登政府時期的美國在台協會（ＡＩＴ）主席羅森伯格認為，這使台灣更難摸清華府目前在想什麼，也更難影響決策。

淡江大學國際事務與戰略研究所所長李大中分析，川普政府明顯更重視美中的大局，希望避免發生任何事件對美中關係造成不確定或負面的影響；這與拜登政府分開處理美中和台美關係有很大的不同。

華府 川習會 川普

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