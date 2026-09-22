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貝森特：川習年底前可能再會2次

聯合報／ 編譯季晶晶陳律安／綜合報導
美國財政部長貝森特（中）與貿易代表葛里爾（右）廿日在紐約摩根大通總部與何立峰會面後走過大廳。法新社
美國財政部長貝森特（中）與貿易代表葛里爾（右）廿日在紐約摩根大通總部與何立峰會面後走過大廳。法新社

美國財政部長貝森特與中國大陸國務院副總理何立峰等人在紐約舉行經貿磋商，貝森特會後形容，會談「非常成功」，雙方工作小組將繼續磋商；他說，美國總統川普與大陸國家主席習近平本周會晤後，年底前可能再會面兩次。美中雙方可能於深圳舉行的亞太經合會上聚焦探討人工智慧（ＡＩ）相關議題。

貝森特接受ＣＮＢＣ採訪時說，川普與習近平擁有「良好的個人關係」，執政團隊正利用此基礎來加強與中方的合作。他表示，兩國的銀行與金融官員正進行大量「幕後」討論。貝森特透露，曾與中國大陸就伊朗問題，進行幕後磋商，大陸央行總裁也積極參與。

談到廿日與中何立峰的會談時，貝森特表示，雙方除討論經濟、ＡＩ等議題外，還討論關稅、稀土與礦產議題。貝森特說，美中雙方聚焦維持貿易休兵，並研議調降部分商品關稅，中國大陸可望降低美國能源產品關稅，美國可望降低中國大陸醫療器材關稅。

貝森特說，美中雙方希望建立溝通管道，因應各類型的ＡＩ事件。他說，中國大陸的ＡＩ模型非常強大，但美國仍居於領先，而大陸也不會向美方告知他們是否發生過ＡＩ事件。

彭博報導，恢復每年約六十億美元的液化天然氣（ＬＮＧ）貿易，可能是雙方磋商重點之一。

美國是全球最大ＬＮＧ出口國，大陸則是最大買家。川普二○二五年二月發動關稅戰後，北京對美ＬＮＧ加徵百分之十五關稅，大陸自此實質停止進口。

彭博估算，陸企簽訂的美國ＬＮＧ長約每年約一千四百萬公噸，價值約六十億美元。如果恢復現貨採購，交易規模會更大。伊朗戰事與航運受阻，給了北京恢復採購美國ＬＮＧ的誘因。大陸主要ＬＮＧ供應國卡達的出口幾近中斷。

中國大陸國務院副總理何立峰（左二）廿日與美國財政部長貝森特在紐約摩根大通總部會面後走過閘門。法新社
中國大陸國務院副總理何立峰（左二）廿日與美國財政部長貝森特在紐約摩根大通總部會面後走過閘門。法新社

川習 貝森特 國務院

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