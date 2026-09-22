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美中消長 習近平占據有利位置不急讓步

聯合報／ 編譯季晶晶／綜合報導
圖為2026年5月14日，大陸國家主席習近平（圖右）和美國總統川普參觀北京天壇。美聯社
圖為2026年5月14日，大陸國家主席習近平（圖右）和美國總統川普參觀北京天壇。美聯社

美國總統川普與中國大陸國家主席習近平廿四日將在華盛頓會面，距離上次北京川習會才僅四個月，但雙方處境明顯逆轉，中國大陸對外貿易激增，川普卻因伊朗戰事與支持率下滑而備受牽制。

路透引述分析人士指出，美中情勢此消彼長，已降低外界對峰會取得重大突破的期待。習近平目前占據較有利位置，並不急於讓步；台灣、貿易休兵及伊朗戰事，將成為雙方角力焦點。

這場川習峰會重點在於雙方是否同意延長去年達成的貿易休兵。白宮已淡化取得重大突破的可能性。

美國財長貝森特與中國大陸國務院副總理何立峰廿日在紐約先行磋商，試圖就ＡＩ規範與非敏感商品貿易等潛在協議鋪路。

曾任美國國家安全會議中國事務主任、現為布魯金斯研究所外交政策專家的席恩（Jon Czin）表示，習近平未必追求具體成果，而是希望延長與川普之間的君子協定，為中國大陸強化自身實力爭取時間。

川普去年重返白宮時，誓言以關稅扭轉美中貿易失衡，但去年十月與習近平達成貿易休戰以來，川普的注意力已被伊朗、烏克蘭戰爭以及與歐洲的爭端所分散。

中國大陸雖面臨內需疲弱與房市危機，對全球貿易順差仍可望連續第二年突破一兆美元。今年迄今，中國大陸輸美約六千五百個產品類別，有超過一半出口額高於去年。

華府智庫戰略暨國際研究中心（ＣＳＩＳ）美中經濟關係專家甘思德（Scott Kennedy）說，川普政府原以為能靠龐大的單邊壓力迫使中國大陸讓步，結果並未發生，「現在這是習近平的世界，我們都活在其中」。

如果習近平掌握談判主導權，可能加深台灣與日本等美國亞洲盟友的不安。

復旦大學教授吳心伯表示，美中關係已更趨交易化。華盛頓可能想優先處理貿易，但對北京而言，美國對台灣的態度可能才是關鍵，「美方若肯在台灣問題上遷就中方關切，中方也願在執法合作、採購美國農產品等其他問題上，回應美方關切」。

華府也認為，習近平具備向伊朗施壓、促使戰事落幕的獨特影響力，但北京目前未展現配合意願。

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