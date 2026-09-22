24日川習二會 美中將設AI對話機制

中國大陸外交部廿一日正式宣布，大陸國家主席習近平於廿三至廿五日對美國進行國是訪問。美國財政部長貝森特與大陸國務院副總理何立峰廿日在紐約市的摩根大通總部會面，為川習二會鋪路。貝森特會後表示會談非常成功，美中同意建立人工智慧（ＡＩ）對話機制。

經貿磋商 未觸及高科技管制

貝森特說，美中對ＡＩ的共同目標、風險及國安事件將建立溝通和通報管道；雙方也將持續磋商貿易與投資議題。美方表示，正推動能源、農產品、醫療產品及消費品等「非敏感商品」降低貿易壁壘。美國貿易代表葛里爾提到，美中這次討論ＡＩ議題時，並未觸及美國對中國實施的高科技出口管制。

ＡＩ近來已迅速成為美中新的角力焦點，美國官員、國安單位及矽谷ＡＩ企業指控中企藉由「蒸餾」美國ＡＩ模型開發產品，快速縮小和美國最先進模型的差距；北京則駁斥相關指控，並提醒若華府對中國ＡＩ企業採取行動，將加以反制。

貝森特與何立峰廿日會談數小時，討論ＡＩ、關稅及關鍵礦物等議題。大陸國貿談判代表李成鋼說，會談氣氛良好，雙方工作小組廿一日將繼續磋商。

貝森特表示，美方提議美中建立ＡＩ相關通報機制，希望雙方能對共同目標及共同威脅形成一致看法；該機制將納入國安事件。美方說，美中作為全球第一及第二大ＡＩ強權，彼此提高透明度很重要。

對於中美新一輪經貿磋商，新華社指會談涵蓋雙邊貿易投資及ＡＩ等議題，雙方進行「坦誠、深入、富有建設性」的交流。

陸願管控分歧 穩定戰略關係

大陸外交部發言人郭嘉昆說，中美兩國元首在半年內實現互訪，具有「歷史性里程碑意義」，習近平訪美期間，將與川普就中美關係及世界和平發展的重大問題深入交換意見，中方願同美方一道，豐富「中美建設性戰略穩定關係」內涵，加強對話合作，妥善管控分歧。

依北京慣例，領導人出訪行程通常行前數天才正式發布，大陸外交部是在廿一日下午三時以不具名發言人名義宣布，這將是川普與習近平於五月北京峰會後，今年第二度會面，也是習近平時隔十一年再度對美國進行國是訪問。

習近平與夫人彭麗媛將在美東時間廿三日下午飛抵華府近郊的安德魯聯合基地，川普將親自迎接。川習廿四日在白宮會談，川普當晚設國宴。川普夫婦與習近平夫婦廿五日茶敘，接著訪美國國家檔案局，習近平夫婦隨後離美。