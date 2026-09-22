「川習二會」即將登場 專家：留意華府一中政策轉變

「川習二會」即將登場，淡江大學兩岸關係研究中心首席顧問張五岳昨（21）日表示，台灣問題對北京而言，仍是「核心中的核心」，但此次川習會重點在於「管控分歧」，他認為，美中就台灣議題出現新的重大宣示，或達成重大交易的機率「微乎其微」。

不過，前立委、現華府智庫哈德遜研究所資深研究員許毓仁近日投書華爾街日報指出，接下來要留意華府的「一個中國政策」，是否朝北京的「一個中國原則」靠攏，也要留意是否有跡象顯示，美國的對台軍售恐會與習近平「協商」。

許毓仁說，此次峰會，習近平會帶來交換的籌碼，像黃豆採購、波音訂單、稀土供應保證，都是美國總統川普當天下午就能對外宣布的成果；而北京則希望美國的政策從「不支持」台灣獨立，改成「反對」，把美國的中立，轉化為對中國統一目標的支持。

許毓仁表示，倘若這場峰會只是平靜而無足輕重，雙方都因「維持現狀」而如釋重負地離去，恐是對嚇阻力被侵蝕的無視。

張五岳昨天出席兩岸政策協會舉辦的「川習再會：中美競合新局與台海情勢前瞻」座談會則說，對川普而言，採購問題會是重中之重；至於台灣議題，北京會重申一貫立場，但他不認為雙方會有新的宣示或重大交易。