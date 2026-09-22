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美國財政部長貝森特：AI開發者須自行負責資安

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

美國財政部長貝森特21日接受CNBC訪問時說，人工智慧（AI）開發者必須自行負責，不要指望聯邦政府為他們提供免責保護。

貝森特表示，OpenAI旗下先進AI模型最近駭入Hugging Face的事件，應由OpenAI管理層負責，而不是一群AI代理，他認同麻省理工學院研究實驗室共同主任哈騰洛赫的看法，認為「應負責的是人類，而不是AI」。

他也說，美國總統川普與中國國家主席習近平本周會晤後，年底前可能再度舉行兩次會談，美中雙方可能在兩個月後，於深圳舉行的亞太經合會上，聚焦於探討人工智慧（AI）相關議題。

貝森特說，美中雙方希望建立溝通管道，以因應各類型的AI事件。他說，中國大陸的AI模型非常強大，但美國仍居於領先，而大陸也不會向我們告知，他們是否發生過AI事件。

在CBS播出黃仁勳受訪的完整影片中，這位輝達執行長也說，希望與中國大陸合作制定AI安全標準。

黃仁勳也證實，將出席川普為中國國家主席習近平舉辦的國宴。被問及若有機會與習近平討論AI安全，會對他說什麼。他表示，會建議各國在AI從實驗室走向實際應用之際，分享最佳實務經驗，甚至制定全球性的產品標準。他指出，中國希望安全發展AI並實現繁榮，美國也有相同願望。

【記者徐珮君／台北報導】「川習二會」預料將觸及美中AI治理與風險管控議題，美國哈佛甘迺迪學院研究員朱宸佐分析，美中AI競爭的複雜之處，在於雙方同時存在「不能輸」與「不能失控」兩種需求。在競爭短期內難以停止的情況下，較務實的做法，是先從少數高風險、且雙方具有共同利益的領域著手，畫設AI安全紅線。

朱宸佐表示，相較於一開始就試圖建立一整套共同治理原則，或要求雙方放慢或停止AI發展，更可行的方式，是先找出彼此都認為風險最高、也最有必要防止失控的領域。例如AI軍事應用、大型網路攻擊等，形成最低程度的共同規則。

資安 OpenAI 貝森特

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