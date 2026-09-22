白宮國宴 微軟CEO將出席

彭博資訊引述一位知情人士消息，微軟執行長納德拉計劃出席美國白宮本周為中國大陸國家主席習近平舉行的國宴，加入蘋果、OpenAI及輝達（NVIDIA）等科技巨頭的歡迎行列。

彭博先前報導指出，蘋果執行董事長庫克預定出席這場在9月24日舉行的國宴，其他將出席的企業高層包括輝達執行長黃仁勳、OpenAI執行長奧特曼及高通執行長艾蒙。

這場峰會可望聚集科技業界最具影響力的一批人物，而此時關於AI發展及如何管控這項技術的爭論正日益升溫。

美國科技業高層自上周起便陷入激烈論戰。當時，Anthropic執行長阿莫戴呼籲整個產業放緩AI開發速度，並警告包括大規模網路攻擊在內的各種風險。

川普政府則反對進一步加強監管或放緩美國AI技術開發的必要性，並表示這麼做可能讓中國大陸取得優勢。中方也批評阿莫戴的言論，指他是在「散播恐慌」。

微軟AI部門執行長蘇萊曼則主張，不應以中國大陸的競爭壓力為由，拒絕建立AI安全規範。