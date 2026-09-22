元首峰會習占據有利位置 川普備受牽制

美國總統川普與中國大陸國家主席習近平美東時間24日將在華盛頓會面，距離上次北京川習會僅四個月，但雙方處境明顯逆轉，中國大陸對外貿易激增，川普卻因伊朗戰事與支持率下滑而備受牽制。

路透引述分析人士指出，美中情勢此消彼長，已降低外界對峰會取得重大突破的期待。習近平目前占據較有利位置，並不急於讓步；台灣、貿易休兵及伊朗戰事，將成為雙方角力焦點。

這場峰會重點在於雙方是否同意延長去年達成的貿易休兵。白宮已淡化取得重大突破的可能性，美國財長貝森特與大陸國務院副總理何立峰20日在紐約先行磋商，試圖就AI規範與非敏感商品貿易等潛在協議鋪路。

曾任美國國家安全會議中國事務主任、現為布魯金斯研究所外交政策專家的席恩表示，習近平未必追求具體成果，而是希望延長與川普之間的君子協定，為中國大陸強化自身實力爭取時間。

川普去年重返白宮時，誓言以關稅扭轉美中貿易失衡，但去年10月與習近平達成貿易休戰以來，川普的注意力已被伊朗、烏克蘭戰爭以及與歐洲的爭端所分散。

大陸雖面臨內需疲弱與房市危機，對全球貿易順差仍可望連續第二年突破1兆美元。今年迄今，大陸輸美約6,500個產品類別，有超過一半出口額高於去年。

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）美中經濟關係專家甘思德（Scott Kennedy）說，川普政府原以為能靠龐大的單邊壓力迫使中國大陸讓步，結果並未發生，「現在這是習近平的世界，我們都活在其中」。

如果習近平掌握談判主導權，可能加深台灣與日本等美國亞洲盟友的不安。

復旦大學教授吳心伯說，華府可能想優先處理貿易，但對北京而言，美國對台灣的態度可能才是關鍵，「美方若肯在台灣問題上遷就中方關切，中方也願在執法合作、採購美國農產品等其他問題上，回應美方關切」。