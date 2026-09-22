透露與何立峰會談「非常成功」 貝森特：美中建立AI對話機制

美國財長貝森特與中國大陸國務院副總理何立峰在美東時間20日進行會談，會後貝森特表示談判「非常成功」，對市場釋出正面訊號，貝森特並宣布美中同意建立「美中AI對話」機制，將對共同目標、風險及國家安全事件，建立溝通與通報管道。

另據彭博報導，中國國企上周已訂購26萬噸美國黃豆，進一步展現履行貿易協議誠意。

美中雙方也繼續就貿易與投資議題，進行磋商。美方並透露，正推動能源、農產品、醫療產品及消費品等「非敏感商品」，降低貿易壁壘。

彭博資訊報導，恢復每年約60億美元的液化天然氣（LNG）貿易，可能是雙方持續磋商的重點之一。美國是全球最大的LNG出口國，中國大陸則是最大買家。但川普2025年2月發動關稅戰後，北京對美LNG加徵15%關稅，大陸自此實質停止進口。

值得注意的是，美中去年10月達成的貿易休戰，預定11月到期，但雙方20日均未公開說明是否延長。FT引述知情人士指出，中國目前僅履行其中三分之二的承諾，並透露美國提議雙方將休兵期延長六個月，但中方表明希望延長至川普任期結束。

美國總統川普與中國國家主席習近平預定24日在華府舉行峰會。貝森特與何立峰此時舉行會談，被視為在川習會前，為雙方可能就貿易、AI等議題達成協議奠定基礎。

貝森特與何立峰及其他官員上周日在摩根大通位於紐約的總部會談數小時，討論人工智慧（AI）、關稅及關鍵礦物等議題，會後中國首席貿易談判代表李成鋼也說，會談氣氛良好，雙方工作小組21日將繼續磋商。

貝森特則表示，美方提議在兩國之間建立AI相關通報機制。他進一步說明，通報機制將涵蓋國安事件，美方認為，身為全球第一及第二大AI強權，美中提高彼此透明度「非常重要」。

不過，美國貿易代表葛里爾指出，雙方這次討論AI議題時，並未觸及美國對中國實施的出口管制。